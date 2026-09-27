ONU: la Russie réclame la libération de Maduro et fustige l'assassinat de Khamenei

Le Samedi 26 septembre, devant l’assemblée générale des Nations Unies, le ministre des affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov a fustigé la récente politique américaine au Venezuela et en Iran. Il a exigé la libération immédiate de Nicolás Maduro et de son épouse Cilia Flores. L’ex-couple présidentiel a été emprisonné aux États-Unis depuis leur arrestation au Venezuela et leur déportation en janvier dernier.

« Au début de cette année, au mépris de toutes les normes, y compris morales, l’invasion du Venezuela par les États-Unis s’est soldée par la capture du président Maduro et de son épouse, puis par leur détention sans jugement dans une prison américaine… Nous exigeons que le dirigeant vénézuélien et son épouse soient libérés au plus vite et que de tels actes ne se reproduisent pas à l’avenir« . a déclaré Lavrov. Le ministre russe a rappelé que le droit international garantit une immunité aux plus hauts responsables d’un État; une protection qu’il accuse Washington d’avoir bafouée. Lavrov a insisté sur une libération rapide de l’ancien couple présidentiel.

L’assassinat de Khamenei dénoncé comme un « dictat par la force »

Le chef de la diplomatie russe s’en est aussi pris à l’opération qui a conduit à la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei. Tué le 28 février dernier lors d’une frappe conjointe menée par les américains et les israéliens à Téhéran, Khamenei avait été tué en même temps que sa fille, son gendre et sa petite-fille pour ne citer que ceux-là. Son fils, Mojtaba Khamenei, lui a succédé début mars à la tête du pays même s’il n’a jamais été vu en public depuis lors. Pour Lavrov, cette élimination ciblée constitue une « manifestation inadmissible de dictat par la force ».