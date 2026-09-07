« Seulement moi et Vini ? » : la réponse piquante de Mbappé, comparé à Raphinha en défense

Kylian Mbappé a répondu ce lundi à une question sur son implication défensive, comparée à celle de Raphinha et Ousmane Dembélé. L’attaquant du Real Madrid s’exprimait en conférence de presse, à la veille du premier match de Ligue des Champions de la saison face à l’Inter Milan.

Une question qui déclenche une réplique cinglante

Interrogé sur la nécessité pour lui et Vinicius Jr de fournir davantage d’efforts défensifs, à l’image de ce que produisent Raphinha et Dembélé, Mbappé a d’abord marqué son agacement. « Seulement moi et Vini ? », a-t-il lancé, avant de poursuivre sur un ton ironique : « Je pourrais faire l’idiot et vous dire que je marque plus que les deux que vous avez mentionnés. »

Le Français a ensuite nuancé son propos, reconnaissant la nécessité de progresser sur ce plan. « Chacun est différent, mais évidemment je dois encore m’améliorer », a-t-il ajouté, refusant toutefois d’entrer dans une comparaison individuelle qu’il juge stérile. Selon lui, l’ensemble de l’effectif madrilène doit contribuer davantage au travail défensif, et non seulement les deux attaquants les plus exposés médiatiquement.

Une situation tendue après la défaite contre le Betis

Cette sortie intervient trois jours après la première défaite de la saison du Real Madrid, battu 1-0 par le Betis Séville. Ce revers a relancé les interrogations sur l’équilibre offensif-défensif de l’équipe entraînée par Xabi Alonso, et sur la complémentarité entre Mbappé et Vinicius, régulièrement pointée du doigt par la presse espagnole ces dernières semaines.

Interrogé séparément sur sa relation avec l’international brésilien, Mbappé a botté en touche, évoquant son avis sur les rumeurs de tension, qu’il attribue à une opinion parmi tant d’autres qu’il dit ne pas chercher à contrôler. Le duo, associé depuis l’arrivée du Français à Madrid, concentre depuis plusieurs mois les critiques dès que les résultats collectifs se dégradent.

Raphinha et Dembélé, références défensives du moment

La comparaison avec Raphinha n’est pas anodine : l’ailier brésilien du Barcelone, souvent salué pour son abnégation dans l’effort collectif, s’est imposé comme une référence de polyvalence offensive-défensive en Liga cette saison. Même constat du côté du Paris Saint-Germain, où Dembélé s’est révélé être l’un des attaquants les plus actifs défensivement du championnat de France, un profil que plusieurs observateurs opposent régulièrement à celui de Mbappé depuis son transfert à Madrid.

Mbappé avait déjà été confronté à des critiques similaires sur son implication défensive lors de son passage au Paris Saint-Germain, où sa complémentarité avec Neymar et Ángel Di María avait fait l’objet de débats comparables pendant plusieurs saisons. Le Real Madrid affronte l’Inter Milan ce mardi, pour son entrée en lice dans la nouvelle formule de la Ligue des Champions.