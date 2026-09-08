Shakira et Burna Boy : leur tube « Dai Dai » franchit le cap du milliard de vues sur YouTube

Shakira et Burna Boy ont franchi le milliard de vues sur YouTube avec leur titre « Dai Dai ». Le clip officiel du morceau a dépassé ce seuil sur la chaîne de la chanteuse colombienne, selon le compteur de la plateforme consulté le 8 septembre 2026.

Un milliard de vues pour « Dai Dai »

Sorti en mai 2026, « Dai Dai » est devenu la chanson officielle de la Coupe du monde de la FIFA 2026. La FIFA avait annoncé le titre le 15 mai, précisant que les revenus issus de la chanson contribueraient au FIFA Global Citizen Education Fund, un programme destiné à soutenir l’accès des enfants à l’éducation et au sport.

Le partenariat prévoit une disposition particulière concernant les revenus de Shakira : 100 % de ses redevances liées à « Dai Dai » sont reversées au fonds, selon Global Citizen. Sony Music s’est également engagé à égaler les 250 000 premiers dollars collectés. Le fonds vise à réunir 100 millions de dollars pour financer des initiatives éducatives dans différents pays.

Le succès du morceau s’était manifesté avant même ce nouveau record. Le 19 mai, la FIFA indiquait que « Dai Dai » occupait la 10e place du Top 50 mondial de Spotify et figurait aussi dans le Top 20 mondial de Shazam. Quelques semaines plus tard, le 22 juin, le titre était remonté à la 2e place du classement mondial de Spotify et à la 5e position du classement mondial de Shazam.

Shakira retrouve le Mondial

Ce nouveau cap prolonge aussi l’histoire particulière de Shakira avec la Coupe du monde. En 2010, elle avait interprété « Waka Waka (This Time for Africa) », chanson officielle du Mondial organisé en Afrique du Sud. La FIFA rappelle que le morceau avait été enregistré avec le groupe sud-africain Freshlyground et avait rencontré un succès international.

La chanson conserve d’ailleurs une place particulière dans l’histoire musicale de la compétition. Selon la FIFA, « Waka Waka » figure dans le Guinness World Records comme la chanson de Coupe du monde la plus écoutée de tous les temps sur Spotify.

Seize ans après cette première association avec l’événement, la chanteuse colombienne retrouve donc la scène mondiale avec « Dai Dai », cette fois accompagnée de Burna Boy. La FIFA avait annoncé que les deux artistes interpréteraient également le titre lors de la cérémonie d’ouverture du Mondial 2026 à Mexico.

Un titre intégré à l’album officiel

« Dai Dai » figure aussi sur l’album officiel de la Coupe du monde 2026, aux côtés de morceaux portés par plusieurs artistes internationaux. La liste dévoilée par la FIFA comprend ainsi des titres associés à Davido, Ayra Starr, Rema, Tyla, Anitta, Major Lazer ou encore Nelly Furtado.

Avec ce nouveau milliard de vues, « Dai Dai » ajoute ainsi une performance majeure à un parcours déjà marqué par son exposition mondiale sur les plateformes musicales et par son statut de chanson officielle du Mondial 2026.