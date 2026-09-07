TEXFORCES-BF : une usine textile militaire bientôt inaugurée au Burkina Faso

Une usine textile destinée à équiper les forces combattantes sera prochainement inaugurée au Burkina Faso. L’annonce a été faite ce lundi 7 septembre 2026 à Ouagadougou par le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, lors de la traditionnelle cérémonie mensuelle de montée du pavillon national à la Primature.

Un chantier lancé en avril 2024

L’unité industrielle en question, baptisée TEXFORCES-BF, avait vu sa première pierre posée le 27 avril 2024 à Logofourousso, un quartier situé sur l’axe reliant Bobo-Dioulasso à Orodara. C’est le président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, qui avait procédé lui-même à cette cérémonie inaugurale des travaux.

Le complexe repose sur une superficie de 9 hectares pour un coût estimé à 15 milliards de francs CFA. Il doit intégrer des ateliers de filature, de tissage et de confection, avec pour vocation de transformer localement le coton burkinabè en uniformes pour les Forces de défense et de sécurité ainsi que pour les Volontaires pour la défense de la Patrie. Le Burkina Faso figure parmi les principaux producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest, une filière que les autorités entendent valoriser davantage par la transformation industrielle plutôt que par la seule exportation de matière brute.

Des réalisations revendiquées dans plusieurs secteurs

Le chef du Gouvernement a salué le sacrifice des forces combattantes engagées dans la reconquête du territoire national, avant de dresser un bilan des chantiers menés depuis 2022. Depuis cette date, les autorités burkinabè revendiquent plusieurs réalisations concrètes dans divers secteurs. Dans les infrastructures, l’initiative Faso Mêbo a permis de doter les régions de brigades de construction de routes, tandis que l’ONBAH a été créé pour développer les aménagements hydro-agricoles. Sur le plan sanitaire, le Centre hospitalier universitaire de Pala a été inauguré en décembre 2025, avec neuf autres CHU modernisés annoncés pour 2026. En agriculture, le pays affirme avoir atteint l’autosuffisance alimentaire en 2025, grâce à la mécanisation et aux semences améliorées. Dans l’éducation, plus de 1 470 écoles ont rouvert leurs portes, permettant le retour en classe de près de 285 000 élèves.

Une usine présentée comme un symbole de souveraineté

Le Premier ministre a décrit l’unité textile comme une preuve de la dynamique d’industrialisation engagée par les autorités de la Transition, associée à une volonté de renforcer la souveraineté économique du pays. Selon lui, la production locale des tenues militaires doit permettre de réduire la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis des fournisseurs étrangers. « Nous allons surprendre le monde. Nous surprenons déjà le monde », a-t-il déclaré, appelant les Burkinabè à « avoir foi dans le Burkina Faso » et dans le leadership du capitaine Ibrahim Traoré.

Aucune date précise n’a pour l’instant été communiquée concernant la cérémonie officielle d’inauguration de TEXFORCES-BF. Les prochaines semaines devraient permettre aux autorités de préciser le calendrier de mise en service de l’usine.