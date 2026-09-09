Triplé Torres, doublé Dembélé : le PSG inflige un premier revers à Yaya Touré avec le Slovan Bratislava

Six buts à un : c’est le score sans appel qui a sanctionné la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Slovan Bratislava, ce mercredi soir au Parc des Princes, en ouverture de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Ferran Torres a signé un triplé et Ousmane Dembélé un doublé, tandis que Fabián Ruiz a complété l’addition parisienne. Sur le banc slovaque, Yaya Touré vivait sa première confrontation européenne à ce niveau depuis sa prise de fonction. Le début de saison du club parisien en championnat avait été jugé décevant par une partie de la presse sportive avant cette rencontre, et une victoire aussi large face à une formation slovaque avait valeur de mise au point, à quelques semaines d’un calendrier européen chargé.

Une domination actée dès la première période

Les hommes de Luis Enrique ont pris le match à leur compte dès le coup d’envoi, multipliant les prises de balle dans le camp adverse. À la pause, le score affichait déjà 3-0, un écart qui reflétait la maîtrise collective affichée par les Parisiens. Le club slovaque, engagé pour la première fois à ce stade de la compétition depuis plusieurs saisons, n’a jamais réussi à contenir les assauts répétés de l’attaque francilienne.

En seconde période, Torres a poursuivi son récital personnel en inscrivant un but supplémentaire peu après la reprise, complétant ainsi son triplé. Le Slovan Bratislava n’a réduit l’écart qu’en fin de rencontre, alors que la physionomie de la partie était déjà scellée. Ruiz a clos le score à la 87e minute.

Yaya Touré, une première expérience sous haute tension

Nommé entraîneur principal du Slovan Bratislava en juin 2026, l’ancien international ivoirien Touré vivait sa toute première expérience à la tête d’un club à ce niveau de la Ligue des Champions. Passé par le FC Barcelone et Manchester City comme joueur, il avait auparavant occupé des postes d’adjoint, notamment auprès de Roberto Mancini en sélection d’Arabie saoudite. Sa nomination avait mis fin au passage de Vladimír Weiss, parti prendre la tête de la sélection slovaque. Touré avait déjà qualifié son équipe pour cette phase de ligue dès sa première saison, avant cette défaite face aux Parisiens.

Dembélé confirme sa forme en Ligue des Champions

Le doublé inscrit par Dembélé prolonge une série entamée la saison précédente. Lors de l’exercice 2025-2026, l’attaquant français avait inscrit sept buts en Ligue des Champions, dont cinq à compter des quarts de finale retour de la compétition, une période où il s’était montré particulièrement décisif. Sacré Ballon d’Or 2025 après une saison à 35 buts toutes compétitions confondues, l’ailier confirme dès ce premier match de la nouvelle campagne européenne qu’il reste l’un des atouts offensifs majeurs de l’effectif parisien.

Un calendrier européen chargé pour Paris

Cette large victoire permet au PSG de prendre la tête de la phase de ligue à l’issue de cette première journée. Le club parisien devra confirmer cette dynamique dès le prochain rendez-vous européen, prévu le 14 octobre face à Manchester City. D’ici là, Enrique devra gérer un effectif sollicité sur plusieurs fronts, entre Ligue 1 et Ligue des Champions, dans un contexte où chaque point pris tôt dans la compétition pourra s’avérer décisif pour la qualification directe en huitièmes de finale.