Ukraine : le missile guidé R-624MS de Luch présenté en Pologne

Le bureau d’études ukrainien Luch a présenté son nouveau missile guidé R-624MS au salon de défense MSPO, organisé en Pologne. L’engin, actuellement dans sa phase finale d’essais, est destiné aux lanceurs Vilkha et aux systèmes de lance-roquettes multiples Smerch. D’une longueur de 7,6 mètres et d’un poids de 907 kg, il affiche un calibre de 300 mm et une portée annoncée de 110 km. Sa conception doit permettre des frappes plus précises contre des cibles terrestres grâce à un système de guidage combinant navigation inertielle et données satellitaires.

La présentation du R-624MS intervient par ailleurs dans un contexte diplomatique particulier. Les États-Unis cherchent actuellement à relancer les discussions entre Moscou et Kiev. Les émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, se sont récemment rendus en Russie puis en Ukraine. À leur retour, ils ont fait état d’idées susceptibles de servir de base à de nouvelles discussions, sans qu’un accord concret n’ait encore été trouvé.

Un missile d’une rare puissance

Le R-624MS constitue une évolution du programme Vilkha-M. Il serait équipé d’une ogive de 220 kg et pourrait être utilisé depuis les lanceurs Vilkha à huit ou douze coups, ainsi que depuis les systèmes Smerch. Selon les informations publiées par les médias spécialisés ukrainiens Militarnyi et Oboronka, Luch a également profondément modifié la partie arrière du missile. Cette évolution concerne notamment son système de contrôle en vol, avec une architecture différente destinée à améliorer sa stabilité et sa précision.

L’Ukraine souhaite renforcer ses capacités industrielles

Le dispositif aérodynamique rotatif constitue l’une des principales particularités du R-624MS. Il doit permettre au missile de conserver une orientation plus stable pendant son déplacement, sans rotation continue autour de son axe longitudinal. Cette configuration vise notamment à maintenir plus régulièrement la liaison avec les systèmes de navigation par satellite. Le missile peut ainsi corriger sa trajectoire pendant son vol, en combinant les informations fournies par son système inertiel et celles issues du guidage satellitaire. À terme, l’objectif est de produire davantage de systèmes conçus et développés localement pour gagner en autonomie sur le front.