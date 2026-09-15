Un Américain accusé d'avoir frappé sa mère avec une batte parce qu'elle refusait de cuisiner

Un homme de 27 ans est poursuivi à Memphis, dans le Tennessee, après une agression présumée contre sa mère lors d’une dispute liée à un repas. La victime, grièvement blessée à la tête, a été hospitalisée dans un état critique.

DeAngelo Billingsley, 27 ans, est accusé d’avoir frappé sa mère à la tête avec une batte de baseball le 5 septembre 2026 à Memphis, dans le Tennessee. La police affirme que l’altercation aurait commencé après un différend concernant la préparation d’un repas.

Une dispute qui dégénère

Les policiers sont intervenus dans une maison de Bonita Avenue, dans le quartier de Whitehaven, après un appel signalant une agression. Ils ont découvert la mère de Billingsley avec une importante blessure au front. Elle a été transportée à l’hôpital dans un état critique pour recevoir des soins d’urgence, selon les autorités.

D’après sa déclaration recueillie avant son transfert, la dispute aurait porté sur le fait qu’elle ne lui préparait pas à manger. Billingsley serait ensuite entré dans sa chambre avec une batte métallique. Une lutte aurait suivi avant qu’il ne reprenne le contrôle de l’arme et frappe sa mère à la tête, selon la déclaration sous serment citée par Law&Crime.

À l’hôpital, l’état de la victime ne lui permettait plus de parler aux enquêteurs. Elle aurait toutefois reconnu son fils sur une photographie présentée par les policiers.

Le suspect aurait reconnu les faits

Billingsley a été arrêté après l’intervention de la police. Les enquêteurs affirment qu’il aurait reconnu avoir pris une batte en aluminium dans sa chambre et s’en être servi contre sa mère. Sa déclaration aurait correspondu aux éléments rapportés initialement par la victime.

L’homme fait face à une accusation de tentative de meurtre au deuxième degré et à une accusation de violences domestiques ayant causé des blessures corporelles. Il est détenu dans la prison du comté de Shelby sous une caution de 50 000 dollars pour cette affaire. Une caution supplémentaire de 2 000 dollars lui a été imposée pour une violation présumée des conditions d’une précédente mise en liberté.

Une précédente affaire impliquant sa mère

Cette nouvelle procédure intervient alors qu’une autre affaire impliquant Billingsley et sa mère remontait à 2024. Selon les documents judiciaires cités par les médias locaux, cette dernière l’avait alors accusé d’avoir endommagé le pare-brise de sa voiture après lui avoir demandé de quitter son domicile.

Le dossier actuel reste au stade des poursuites : Billingsley est présumé innocent tant qu’il n’a pas été reconnu coupable. La tentative de meurtre au deuxième degré constitue au Tennessee un crime de classe B ; pour un prévenu relevant de la catégorie standard, la fourchette légale prévue pour un tel crime va de huit à douze ans d’emprisonnement en cas de condamnation.