Un club saoudien se moque de Cristiano Ronaldo après son geste face à Danilo

Al-Fateh a profité d’une scène survenue lors de la défaite d’Al-Nassr contre Al-Ittihad pour adresser une pique à Cristiano Ronaldo. Le club a détourné l’épisode à sa manière sur les réseaux sociaux.

Al-Fateh a tourné en dérision Cristiano Ronaldo après la scène qui a opposé le Portugais à Danilo Pereira samedi 5 septembre, lors de la cinquième journée de Saudi Pro League. Le club saoudien a publié une photo des deux joueurs avant de transformer la plaisanterie en clin d’œil à son prochain rendez-vous de championnat.

Al-Fateh détourne la scène

Pendant la rencontre disputée à Jeddah, Ronaldo s’est approché de Danilo alors que le défenseur de l’Al-Ittihad consultait une note transmise par son staff. Le joueur d’Al-Nassr a tenté d’en apercevoir le contenu, provoquant une séquence remarquée par les spectateurs.

Al-Fateh a repris la scène sur son compte X avec un message adressé aux « curieux ». Le club est ensuite allé plus loin : la feuille visible sur la photo a été retouchée afin d’y faire apparaître les informations relatives à son prochain match contre Al-Diriyah, programmé mercredi 9 septembre pour la sixième journée.

La plaisanterie intervient quelques jours après qu’Al-Fateh et Al-Ittihad se sont séparés sur un score nul et vierge. Danilo avait disputé l’intégralité de cette rencontre, avant de retrouver Ronaldo quatre jours plus tard.

Ronaldo et Danilo, deux internationaux portugais

La scène concernait deux joueurs qui se connaissent bien. Ronaldo et Danilo sont tous deux internationaux portugais et ont partagé le maillot de la sélection nationale à de nombreuses reprises.

Danilo a d’ailleurs été titulaire avec Al-Ittihad face à Al-Nassr. Les deux hommes se sont retrouvés directement opposés sur la pelouse, ce qui a donné à cette séquence un caractère particulier. La scène a été présentée comme une plaisanterie entre les deux Portugais, plutôt que comme un incident conflictuel.

Al-Nassr perd son premier match de la saison

L’épisode est intervenu dans une rencontre qui s’est terminée par une mauvaise opération pour Ronaldo et ses coéquipiers. Cette défaite constitue le premier revers d’Al-Nassr en championnat cette saison. Le club reste deuxième avec 12 points, derrière Al-Hilal, qui en compte 15. Al-Ittihad occupe la quatrième place avec 11 points.

Le contexte donne donc une autre dimension à la plaisanterie d’Al-Fateh : la curiosité de Ronaldo n’a pas permis à Al-Nassr de repartir de Jeddah avec les trois points.