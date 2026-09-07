Un coureur de 25 ans meurt juste après la ligne d'arrivée à Nouméa, les secours débordés

Huit personnes ont dû être secourues en urgence dimanche lors du marathon de Nouméa, dont un jeune homme de 25 ans mort d’un arrêt cardiaque à quelques pas de la ligne d’arrivée. L’ampleur de la situation a contraint les organisateurs à arrêter l’ensemble des courses en cours.

Le coureur s’écroule près de la tente médicale

Venant tout juste de boucler les 21 kilomètres du semi-marathon, le jeune homme s’est effondré à proximité du poste de secours. Une équipe médicale est intervenue aussitôt et a maintenu un massage cardiaque pendant une demi-heure. Les tentatives de réanimation n’ont rien donné. Nous l’avons pris en charge immédiatement, a indiqué Jérôme Troyat, à la tête de la Ligue calédonienne d’athlétisme et organisateur de l’épreuve. Les causes précises de cet arrêt cardiaque restent à déterminer.

Sept autres coureurs pris en charge dans la foulée

Ce décès n’est pas resté un cas isolé : sept autres participants ont réclamé une intervention médicale pour des symptômes similaires, quatre ayant nécessité un transfert vers l’hôpital du Médipôle. Entre le premier signalement et le dernier, à peine trois quarts d’heure se sont écoulés. Devant cette accumulation rapide d’incidents, la direction de la course a préféré neutraliser les trois formats de l’épreuve — 10, 21 et 42 kilomètres — plutôt que de laisser les coureurs restants terminer leur parcours.

Une chaleur jugée normale ce jour-là

Contrairement à un scénario souvent avancé dans ce type de drame, la piste climatique ne semble pas expliquer cette vague de malaises : les organisateurs affirment que le mercure n’avait rien d’exceptionnel comparé aux éditions passées, loin des pics de chaleur qu’a connus la métropole durant l’été 2026. Une enquête doit désormais établir l’origine de cette concentration inhabituelle de cas graves sur un temps aussi court.

Le marathon de Nouvelle-Calédonie fêtait cette année sa 43e édition. Créée au tout début des années 1980, l’épreuve rassemble traditionnellement plusieurs milliers de coureurs sur l’ensemble de ses parcours. À titre de comparaison, les études internationales recensent en moyenne un arrêt cardiaque pour 20 000 participants à un marathon classique — un ratio qui donne la mesure du caractère exceptionnel de cette matinée à Nouméa. Selon les responsables de l’événement, aucun épisode comparable n’avait été recensé en plus de quarante ans d’existence de la course.

L’état de santé des quatre coureurs hospitalisés n’a pas été précisé à ce stade.