Un crocodile tue un soigneur dans un parc naturel en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Un soigneur animalier est mort dimanche 6 septembre 2026 après avoir été attaqué par un crocodile à l’Adventure Park de Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le drame s’est produit la veille lors d’une opération de nourrissage dans l’enclos du reptile.

L’homme, employé du parc depuis environ deux ans selon les informations rapportées par ABC, a été transporté au 3 Mile General Hospital après avoir été libéré de l’animal. Il a succombé à ses blessures vers 7 heures dimanche matin.

Une attaque qui dure plus d’une heure

Selon le témoignage de Gibson John, recueilli par ABC, le soigneur tentait de nourrir le crocodile avec un poulet lorsque l’animal l’a saisi avant de l’entraîner vers le bassin. Des témoins ont ensuite tenté de lui venir en aide depuis l’extérieur de l’enclos.

Le crocodile aurait maintenu les jambes de la victime dans sa gueule pendant plus d’une heure, alors que les secours étaient attendus. « Il souffrait terriblement, mais il ne pouvait pas crier », a raconté Gibson John à ABC.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre l’homme accroché au bord du bassin tandis que plusieurs personnes cherchent à l’aider. L’une d’elles lui aurait tendu une barre depuis la clôture, alors qu’une autre tentait de le soutenir depuis le bord de l’eau. Les visiteurs ont finalement été évacués.

La direction de l’Adventure Park a confirmé que l’incident s’était produit pendant une démonstration de nourrissage qui n’était pas programmée. Selon le parc, le crocodile avait saisi à la fois le poulet utilisé pour le nourrissage et la jambe du soigneur.

La police abat le crocodile

La libération de la victime a nécessité l’intervention de la police. Les forces de l’ordre ont abattu le crocodile afin de permettre aux secours de dégager le soigneur. L’Adventure Park a salué l’intervention de la police nationale et de St John Ambulance.

Le parc a depuis annoncé sa fermeture jusqu’à nouvel ordre. Les employés présents au moment de l’attaque se sont réunis pour rendre hommage à leur collègue, tandis que les circonstances précises de l’accident font l’objet d’un examen.

L’attaque intervient dans un pays où les interactions entre humains et crocodiles constituent un problème ancien. Une étude consacrée aux attaques de crocodiles marins en Papouasie-Nouvelle-Guinée relève, pour la seule province du Golfe, au moins 49 attaques et 32 décès enregistrés sur une décennie, avec neuf morts recensées en 2022.

Le crocodile impliqué dans l’attaque de l’Adventure Park a été identifié par ABC comme un crocodile marin, une espèce présente dans plusieurs régions de Papouasie-Nouvelle-Guinée.