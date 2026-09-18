Un F-16 américain s’écrase pendant un entraînement, le pilote s’éjecte sain et sauf

Un F-16 de la Garde nationale aérienne du Texas s’est écrasé jeudi 17 septembre dans le Michigan au cours d’un entraînement. Le pilote a pu s’éjecter avant l’impact et a été hospitalisé, sans qu’aucun autre blessé ne soit signalé.

L’accident s’est produit peu avant 14 heures à Green Lake Township, alors que l’appareil effectuait une mission depuis le centre d’entraînement à la préparation au combat d’Alpena. Selon le département militaire du Texas, le pilote « a réussi à s’éjecter de l’appareil » et a été pris en charge dans un établissement hospitalier voisin. Le shérif du comté de Grand Traverse, Michael Shea, a précisé qu’il était conscient et communiquait avec les forces de l’ordre.

Une évacuation après un déversement de produits chimiques

L’impact a entraîné la mise en place d’un périmètre de sécurité autour du site. La police de l’État du Michigan a ordonné l’évacuation des logements et commerces situés dans un rayon d’environ 1,6 kilomètre, en raison d’un déversement de produits chimiques associé à l’accident.

L’ordre d’évacuation a été levé vers 21h45, plusieurs heures après le crash. Un important dégagement de fumée noire avait été observé sur le lieu de l’accident.

Les autres F-16 de la Garde nationale aérienne du Texas présents dans le Michigan pour cet entraînement ont été temporairement immobilisés au sol. Selon un responsable américain cité dans les informations disponibles, cette mesure devait durer au moins 24 heures.

Un avion conçu pour plusieurs types de missions

Le F-16 Fighting Falcon est un avion de combat multirôle développé pour effectuer des missions aériennes et des opérations contre des objectifs au sol. Selon la fiche officielle de l’US Air Force, l’appareil peut être employé pour le combat air-air comme pour l’attaque air-sol. Sa conception lui permet également d’opérer dans différentes conditions météorologiques.

Le programme F-16 possède aussi une dimension internationale dès ses débuts. Les États-Unis, la Belgique, le Danemark, les Pays-Bas et la Norvège ont formé un consortium pour produire les premiers appareils destinés à leurs forces aériennes. Les cinq pays ont participé à la fabrication de composants, tandis que les chaînes d’assemblage final étaient installées en Belgique et aux Pays-Bas.

Le premier F-16A avait effectué son vol inaugural en décembre 1976, avant la livraison du premier exemplaire opérationnel en janvier 1979. L’appareil a depuis évolué vers plusieurs générations et configurations, dont les F-16C et F-16D. L’enquête doit déterminer les circonstances précises ayant conduit à l’accident du F-16 dans le Michigan.