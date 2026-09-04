Une septuagénaire et sa fille meurent noyées à Algésiras, un rescapé entre la vie et la mort : le déroulé du drame

Deux femmes sont mortes noyées dans la nuit de mardi à mercredi après la chute de leur voiture dans le port d’Algésiras. Les victimes, âgées de 71 et 43 ans et liées par un lien de filiation, résidaient en Espagne, dans la région de Ségovie.

Une trajectoire anormale avant la chute

Quatre personnes, toutes marocaines, se trouvaient à bord de l’Audi A4 au moment des faits, peu après minuit. Le contrôle policier venait d’être effectué sans difficulté et le personnel du terminal avait indiqué aux occupants où patienter avant l’embarquement pour Tanger, le bateau n’étant pas encore à quai.

C’est en quittant cet emplacement que le véhicule aurait pris une direction inattendue. Plutôt que de s’arrêter, il aurait continué sa course jusqu’à une rampe donnant directement sur le bassin portuaire, où il a fini par sombrer.

Les enquêteurs espagnols n’excluent pour l’instant qu’une hypothèse : celle d’une fausse manœuvre au volant, combinée à une difficulté à jauger correctement la proximité du quai. Un épais brouillard régnait cette nuit-là sur le port, mais des sources policières citées par El País estiment que ce facteur seul ne suffirait pas à expliquer l’accident.

Un rescapé toujours entre la vie et la mort

À l’avant du véhicule, deux hommes ont réussi à se dégager par leurs propres moyens et à rejoindre la surface. Hospitalisés depuis, l’un d’eux reste dans un état jugé critique, selon des informations relayées par TelQuel.

À l’arrière, la mère et la fille n’ont en revanche pas pu s’extraire de l’habitacle inondé. Une opération de secours de grande ampleur a été déclenchée, mobilisant simultanément la Garde civile, Salvamento Marítimo, la police nationale, la police portuaire, les pompiers et les équipes médicales du 061. Ce sont finalement des plongeurs de l’unité spéciale d’intervention subaquatique de la Garde civile qui ont localisé et remonté les corps, sans pouvoir les ranimer.

Une saison de forte affluence entre l’Espagne et le Maroc

L’accident survient alors que le trafic reste soutenu sur cet axe maritime. L’opération Marhaba 2026, qui organise chaque été le retour des Marocains résidant à l’étranger, s’étend du 5 juin au 15 septembre ; plus de 1,86 million de voyageurs avaient déjà transité par les liaisons entre l’Espagne et le Maroc avant la fin de cette campagne, d’après un bilan communiqué par les autorités portuaires marocaines.

Ce n’est pas la première fois que ce port est associé à un drame mortel. En 2022, une Marocaine de 25 ans avait perdu la vie, asphyxiée dans le coffre d’un véhicule utilisé pour une tentative de passage clandestin vers l’Espagne. Les deux affaires n’ont aucun lien de nature, mais elles montrent la diversité des tragédies déjà survenues sur ce point de passage entre les deux rives du détroit. Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances précises de la chute du véhicule dans les eaux du port.