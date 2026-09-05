Violences conjugales : Greg Guillotin dit avoir consulté un psychiatre un an avant la rupture

Greg Guillotin a commencé à consulter un psychiatre un an avant la fin de sa relation avec son ancienne compagne, selon un communiqué transmis à la presse ce samedi 5 septembre. Cette précision figure dans la déclaration où l’humoriste et youtubeur de 43 ans reconnaît des violences physiques et psychologiques visées par une plainte judiciaire.

Une plainte déposée en juin à Évry

Son ancienne compagne, âgée de 27 ans, a saisi le procureur de la République du tribunal judiciaire d’Évry le 17 juin dernier. Elle y décrit des violences physiques et psychologiques répétées survenues entre 2019 et 2026, ainsi qu’un climat de surveillance et d’emprise tout au long de leur relation.

Dans son communiqué, Guillotin ne conteste pas l’ensemble des faits : « Mon ancienne compagne a déposé plainte contre moi pour des violences physiques et psychologiques. Elle les a subies. Je ne vais ni les nier, ni chercher à les justifier. J’ai honte », écrit-il. L’humoriste, suivi par environ 4,5 millions d’abonnés sur YouTube, annonce vouloir répondre des autres accusations devant la justice.

Un suivi psychiatrique engagé avant la séparation

Guillotin précise avoir « commencé à être suivi par un psychiatre » un an avant que le couple ne se sépare. Il évoque un travail encore en cours aujourd’hui, destiné à « regarder ce qu’on a fait sans détourner les yeux » et à empêcher toute répétition de ces comportements.

Cette prise de parole intervient après plusieurs mois de silence médiatique sur le sujet, alors même que l’humoriste multipliait les apparitions publiques. Son émission de caméras cachées « Le Pire Stagiaire », d’abord diffusée sur C8, avait fait son retour sur W9 en avril dernier avec une soirée spéciale. Lors d’une précédente interview accordée à Europe 1, Guillotin était déjà revenu sur une autre controverse de sa carrière, liée au recours à des comédiens dans certaines de ses caméras cachées en 2018, qualifiant cet épisode de « bêtise énorme ».

Aucune date d’audience n’a pour l’instant été communiquée dans cette affaire.