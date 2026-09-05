Visa étudiant : le Royaume-Uni relève pour la troisième fois les ressources exigées

À partir du 30 novembre 2026, tout étudiant étranger déposant une demande de visa pour le Royaume-Uni devra justifier de ressources mensuelles plus élevées. Le montant grimpe à 1 570 livres par mois pour un cursus à Londres, contre 1 529 livres actuellement, et à 1 203 livres hors de la capitale, contre 1 171 livres.

Un cumul qui dépasse les 14 000 livres

Sur la durée maximale prise en compte, neuf mois, la somme totale à démontrer atteint 14 130 livres pour un étudiant installé à Londres, et 10 827 livres pour les autres villes du pays. Cette exigence financière s’ajoute aux frais de scolarité et ne les remplace pas, précise le Home Office dans le mémorandum explicatif publié le 3 septembre. Le changement s’applique aux demandes déposées à compter de cette date, et non aux dossiers déjà en cours de traitement.

Le gouvernement britannique justifie cette révision par l’alignement sur les prêts d’entretien accordés aux étudiants nationaux pour l’année universitaire 2026-2027, un montant réexaminé chaque année par le ministère de l’Éducation.

Une hausse devenue automatique

C’est la troisième fois en deux ans que ce seuil est relevé. Une première augmentation était entrée en vigueur en janvier 2025, portant le plafond londonien à 1 483 livres mensuelles. Une deuxième avait suivi en novembre 2025, avec un nouveau texte réglementaire (HC 1333) fixant le montant à 1 529 livres. Depuis cet ajustement, le seuil est indexé sur le cycle annuel des prêts étudiants britanniques, ce qui transforme une décision autrefois ponctuelle en révision automatique.

La règle des 28 jours consécutifs de détention des fonds, ainsi que le plafond de neuf mois pris en compte pour le calcul, restent inchangés.

Une mesure qui ne cible aucune nationalité

Cette révision ne vise aucun pays en particulier : elle s’applique uniformément à l’ensemble des candidats au visa étudiant, quelle que soit leur nationalité. Le mécanisme d’indexation annuelle, mis en place fin 2025, accompagne une révision plus large de la politique migratoire étudiante britannique, qui a aussi vu les frais de dossier progresser de 28 % en avril 2025, portant le coût du visa à 524 livres.

Le rythme de cette indexation laisse penser qu’une nouvelle hausse pourrait intervenir à la même période en 2027, le montant restant lié chaque année à celui des prêts étudiants nationaux.