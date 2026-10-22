7,6 tonnes de cocaïne destinées à l'Europe saisies en Colombie par la police

« La Police nationale vient de réaliser la plus importante saisie de cocaïne dans le port de Cartagena de ces dix dernières années ». Le président Abelardo de la Espriella a publié ce message sur X après une opération conjointe avec les Etats-Unis annoncée le 20 octobre 2026 en Colombie.

En effet, les forces de l’ordre y ont intercepté 7,6 tonnes de cocaïne qui devaient rejoindre les Pays-Bas. « Chaque dose que nous empêchons d’arriver dans la rue sauve des vies, et chaque dollar que nous leur retirons affaiblit leurs structures criminelles » a ajouté le président qui présente cette prise comme une étape d’une offensive plus large contre les réseaux de trafiquants.

Notons que la cargaison se trouvait dans le port de Cartagena, sur la côte caraïbe. C’est la direction antidrogue de la Police nationale qui l’a découverte, cachée dans de la panela en poudre, un sucre de canne non raffiné.

132 tonnes de cocaïne saisies en 75 jours, selon le gouvernement

Le président a également chiffré le bilan de son action, affirmant que les forces de sécurité avaient saisi 132 tonnes de cocaïne, pour une valeur d’environ 6,1 milliards de dollars, depuis le début de son mandat, il y a 75 jours.

Pour rappel, selon l’Agence de l’Union européenne sur les drogues, 330 tonnes de cocaïne ont été saisies dans l’UE en 2024, contre 419 tonnes en 2023, une baisse d’environ 21 % en un an. Toutefois, ce recul concerne les quantités saisies, pas le volume réel du trafic vers le continent.