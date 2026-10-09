AES : le Burkina veut profiter du dialogue avec les USA pour élargir les discussions

Le Burkina Faso et les États-Unis ont lancé un nouveau cadre de concertation pour redynamiser leur coopération. À cette occasion, le chef de la diplomatie burkinabè a évoqué la possibilité de reconfigurer également les relations avec la Confédération des États du Sahel (AES), qui réunit le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Le Burkina Faso et les États-Unis ouvrent une nouvelle étape de leur dialogue diplomatique. En effet, jeudi 8 octobre 2026, à Ouagadougou, les deux pays ont inauguré un groupe de travail conjoint destiné à identifier des domaines de coopération mutuellement bénéfiques. Toutefois, cette initiative pourrait dépasser le seul cadre bilatéral, puisque les autorités burkinabè évoquent également les relations avec la Confédération des États du Sahel (AES).

La session inaugurale a été coprésidée par le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, et le sous-secrétaire d’État adjoint américain pour l’Afrique de l’Ouest, Richard Michaels. Ce dernier effectuait sa première visite au Burkina Faso. Le mécanisme doit permettre aux experts des deux pays d’examiner les possibilités de coopération, mais aussi de proposer des solutions aux difficultés qui affectent leurs relations.

Pour Richard Michaels, ce nouveau cadre offre une occasion de repenser le partenariat entre Washington et Ouagadougou sur la base du respect mutuel, de la souveraineté et des intérêts communs. Il a également salué la disponibilité des autorités burkinabè, présentée comme une ouverture favorable à la relance de la coopération.

L’AES évoquée dans la redéfinition des relations

De son côté, Karamoko Jean Marie Traoré a donné une portée plus large à cette initiative. Selon lui, le groupe de travail doit contribuer à redéfinir les rapports entre les deux pays, mais aussi ceux avec la Confédération des États du Sahel.

« Ce cadre de dialogue permettra de reconfigurer les rapports, pas seulement avec le Burkina Faso, mais aussi avec la Confédération des Etats du Sahel et faire en sorte que nous soyons désormais dans une coopération où les deux entités se sentent valorisées », a insisté le ministre.

Pour rappel, l’AES est une organisation qui rassemble le Burkina Faso, le Mali et le Niger. A cet effet, les trois pays cherchent à renforcer leur coordination dans plusieurs domaines. En septembre 2026, Ouagadougou a notamment accueilli une rencontre consacrée à la coopération transfrontalière au sein de la Confédération. Ainsi, la déclaration du ministre burkinabè inscrit le nouveau dialogue avec les États-Unis dans une perspective régionale.