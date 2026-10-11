AES : le Mali et le Burkina Faso préparent un film pour valoriser les cultures du Sahel

Le cinéma s’invite dans l’intégration sahélienne. « Kikidéni Dunuya » est une coproduction entre le Mali et le Burkina Faso, qui vise à renforcer les échanges culturels entre deux pays membres de la Confédération des États du Sahel (AES). La réalisatrice Burkinabè Aminata Diallo Glez, dite Kadi Jolie porte le projet avec l’appui du ministre malien de l’Administration territoriale, le général de brigade Issa Ousmane Coulibaly.

Le Sahel dispose d’un riche patrimoine. Les autorités multiplient les initiatives pour le valoriser. Une politique culturelle commune a été signée à Ségou. Elle prévoit des projets transfrontaliers, un soutien aux industries créatives et un fonds pour les artisans. La Semaine de la fraternité, à Ségou puis à Bobo-Dioulasso en 2026, a présenté un « village des communautés » avec expositions, panels et activités artistiques et culinaires. En janvier 2026, Bamako a également accueilli une rencontre de praticiens des cultes traditionnels des trois pays. Par ailleurs, les ministres de la Culture se sont réunis à Niamey en septembre 2026 pour mettre en place une stratégie commune à la Confédération.

Un tournage prévu début 2027

Le film produit par Jovial’Productions et le Groupe Walaha, sera tourné à Bamako, Koulikoro et Siby. Les repérages sont pour novembre 2026, avant cinq semaines de tournage au Mali début 2027. Le récit abordera la cohésion sociale, la condition féminine et la gouvernance locale d’après les producteurs. Le ministre malien de l’Administration territoriale, le général de brigade Issa Ousmane Coulibaly, a salué l’initiative.

Kadi Jolie connue pour sa série satirique « Bienvenue à Kikidéni », affirme vouloir y sensibiliser aux valeurs de cohésion sociale, d’unité et de vivre-ensemble. La série était en compétition au FESPACO 2025. Avec ce long métrage, elle veut faire du septième art un outil de rapprochement entre les peuples sahéliens.