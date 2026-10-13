AES : le Rwanda exprime son soutien aux efforts contre le terrorisme

Cela fait plusieurs années maintenant que les trois membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), à savoir le Mali, le Burkina et le Niger, mènent une lutte intense contre les groupes armés terroristes. Ces 3 pays ont mis en place des mécanismes innovants dans le but d’endiguer la menace terroriste. Ce lundi 12 octobre, Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, a reçu en audience monsieur Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères.

Au cours de cette rencontre, le chef de la diplomatie rwandaise a tenu à saluer les efforts mis en place par l’AES pour combattre efficacement l’expansion du terrorisme. Ce fut aussi l’occasion pour les deux hommes de faire un état des lieux des relations entre le Mali et le Rwanda.

Renforcement de l’axe Kigali – Bamako

La lutte contre le terrorisme dans la zone du Sahel est une préoccupation majeure pour bon nombre de dirigeants africains. Les pays qui sont en première ligne pour affronter cette menace constituent une sorte de digue de protection pour les pays côtiers et ceux de l’hinterland. Freiner l’expansion du terrorisme au Sahel, c’est aussi protéger les pays du Centre et du Sud de l’Afrique, d’où la posture adoptée par le ministre Nduhungirehe vis-à-vis des efforts consentis par les pays membres de l’AES dans la lutte contre le terrorisme. Il a rappelé l’importance d’une mutualisation des efforts au niveau continental afin de neutraliser la menace terroriste.

Abdoulaye Diop, de son côté, a salué la vision du Rwanda, qui lui a permis de se reconstruire et de poser les bases d’un développement durable axé sur l’humain. Les deux hommes se sont félicités de la qualité des relations entre le Mali et le Rwanda. Mettant en avant les atouts de leurs pays, les deux diplomates ont laissé entendre qu’un travail de fond a lieu actuellement afin de booster les échanges économiques entre Kigali et Bamako.