Le pape François écrit avoir vu le diable à plusieurs reprises et avoir entendu sa voix, selon des extraits de son journal personnel publiés le 24 novembre 2026 par le Vatican. Ces notes, tenues entre 1992 et 2024, paraissent dans un livre du cardinal argentin Víctor Manuel Fernández, préfet du dicastère pour la Doctrine de la foi. Celui-ci les a sélectionnées et commentées pendant un an, et l’ouvrage sort simultanément dans cinq langues et 94 pays.

À Buenos Aires, où il était archevêque, Jorge Bergoglio décrit deux apparitions, la première depuis la vitre d’une voiture et la seconde dans une chapelle. Ensuite, une troisième survient à Rome, quelques jours après son voyage au Chili de janvier 2018. Il rapporte alors les paroles du diable : « Maintenant, j’ai obtenu tout ce que je voulais ». Puis il ajoute, dans une entrée datée du 24 janvier 2021, que cette voix l’a marqué durablement : « La puissante raucité de sa voix », a écrit François.

Le journal évoque aussi l’enfer. Ainsi, le 7 juin 2018, alors que le scandale des abus au Chili ébranlait l’Église, il dit avoir aperçu « l’entrée de l’enfer ». Quelques semaines plus tard, il y revient et note à l’été 2018 : « Encore une fois, les portes de l’enfer », a écrit François. En effet, il avait minimisé la parole des victimes chiliennes en janvier de la même année, avant de reconnaître qu’elles avaient raison et que la hiérarchie locale l’avait induit en erreur. Cette année-là, il avait aussi demandé à tous les catholiques de prier le chapelet chaque jour d’octobre pour protéger l’Église du diable.

Une crise spirituelle de deux ans

Le livre situe le début d’une crise intérieure au 24 janvier 2021. François la relie à la tentation d’un pouvoir sans limites, qu’il appelle « curiosité réductrice », c’est-à-dire la conviction de pouvoir régler seul tous les problèmes. Il décrit cette période ainsi : « Mêlée à des problèmes de gouvernance, à la pression des décisions à prendre, à l’aridité et à la désolation », a-t-il écrit. Par ailleurs, le cardinal Fernández précise que la douleur qui avait fait annuler des apparitions publiques en janvier 2021, attribuée alors à une sciatique, venait en réalité d’un problème intestinal. Ensuite, François a été hospitalisé dix jours en juillet 2021 pour une opération au côlon, puis il semble avoir surmonté cette épreuve le 30 décembre 2022, en s’en remettant entièrement à Dieu.

Le feu vert de François et de Léon XIV

François avait montré son carnet à Fernández avant sa mort, survenue le 21 avril 2025. « À partir de ceci, vous verrez tous », lui a-t-il confié. Ensuite, le cardinal en a parlé à Léon XIV quelques semaines après son élection, et celui-ci a réagi avec enthousiasme : « Il a montré un intérêt intense », a déclaré Fernández. Le pape a vu une première version et demandé le retrait de passages évoquant des personnes vivantes. Enfin, le journal contient un jugement sur le cardinal Robert Prevost, devenu Léon XIV : « Un grand pasteur, un missionnaire généreux et un homme irréprochable », a écrit François.