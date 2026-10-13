Affaire Florence Kingbo au Bénin : le paiement du scanner au cœur des débats

Le dossier de la tiktokeuse Florence Kingbo a de nouveau été renvoyé. Cette fois-ci, elle reviendra devant la Criet le 1er décembre prochain. C’est du moins ce qu’il convient de retenir de son passage de ce mardi 13 octobre, devant la juridiction spéciale. Son avocat a fait savoir lors des échanges qu’il n’avait pas pu prendre connaissance du rapport d’expertise psychiatrique réalisé dans le cadre de la procédure. Cette remarque soulevée par Me Aboubacar Baparapé a eu réponse des magistrats d’en face.

Selon eux, l’expert en charge de l’examen a demandé la réalisation d’un scanner pour finaliser le dossier. Mais le scanner serait à la charge des parents de la prévenue. Cette informations- a suscité une vive réaction tant chez l’avocat qu’auprès de la prévenue. « C’est de la bouche du ministère public que j’apprends que les frais de scanner sont à la charge des parents de Florence Kingbo », a réagi l’avocat. « Vous avez dit que c’est nous qui allons payer les frais, nous n’avons pas les moyens », a clairement déclaré la prévenue devant la Cour.

Rappelons qu’il y a quelques semaines, la mise en cause avait brillé par sa manière violente de réagir devant la Cour. La jeune femme avait multiplié les échanges tendus avec la présidente de la Cour et la représentante du ministère public. Le 24 mars 2026, la CRIET avait ordonné une expertise psychiatrique afin d’évaluer l’état mental de Florence Kingbo. Le rapport était initialement attendu avant la fin du mois de mai. Lors de l’audience du 2 juin, la juridiction avait toutefois constaté que cette mesure n’avait pas été exécutée.