Affaire Sanhadji : la mère de Kylian Mbappé entendue par les juges, l'attaquant interrogé par la police

La justice française poursuit son enquête sur l’ancien responsable de la sécurité des Bleus, et elle touche désormais la famille Mbappé. Fayza Lamari, la mère et agente de Kylian Mbappé, a été entendue vendredi dernier par trois juges d’instruction à Paris. Elle a été placée sous le statut de témoin assisté, ce qui signifie qu’aucune charge n’est retenue contre elle pour l’instant.

L’information a été révélée ce mercredi 14 octobre par L’Équipe. Kylian Mbappé s’est lui aussi rendu à Paris, mais il a répondu aux questions de policiers, d’après RMC Sport. Les détails de son audition n’ont pas été communiqués. Ni lui ni sa mère ne sont mis en examen dans ce dossier.

L’affaire a commencé en 2023, quand Mohamed Sanhadji, chargé de la sécurité de l’équipe de France depuis 2004, a reçu un chèque de 60 300 euros de Kylian Mbappé. Il n’en avait pas informé sa hiérarchie, alors il a été mis à la retraite d’office en décembre 2025. L’Équipe a ensuite révélé que le joueur lui avait aussi prêté 120 000 euros, par l’intermédiaire de sa mère, pour acheter une maison. Mis en examen le 16 septembre pour corruption, trafic d’influence, escroquerie et blanchiment de fraude fiscale, Sanhadji est sous contrôle judiciaire. Il est présumé innocent.