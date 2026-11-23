Le directeur du renseignement national américain, Jay Clayton, a défendu sur CNN le 22 novembre, les propos de Donald Trump qui a présenté Vladimir Poutine comme son ami. Sur cette proximité avec le président russe, il a estimé que cette manière de s’adresser à lui était justifiée au regard des circonstances de leur récente rencontre en Chine.

Pour rappel, Donald Trump avait retrouvé Vladimir Poutine à Shenzhen, en Chine, en marge du sommet de l’APEC le 19 novembre. À son arrivée, le président américain avait lancé : « Qui est-ce ? C’est mon ami. Ravi de vous voir ». Sur Truth Social, il a publié une photographie des deux dirigeants se serrant la main, accompagnée de la légende « Mon ami ». Il avait expliqué jeudi qu’il était préférable d’avoir comme ami un dirigeant disposant de 4 000 armes nucléaires plutôt que de l’avoir comme adversaire.

Jay Clayton distingue les relations personnelles des intérêts américains

Jay Clayton a expliqué que cette rencontre réunissant les dirigeants des trois principales puissances nucléaires avait une portée particulière. Il a évoqué leur volonté d’éviter une escalade et de maintenir le dialogue. « Dans ce cercle de discussion, employer le terme ami est tout à fait approprié », a-t-il déclaré sur ABC. Il a qualifié sur CNN, la réunion d’« historique » et de « remarquable », avant d’ajouter : « Dans ce contexte, quels que soient les termes que le président souhaite employer, je lui fais entièrement confiance ».

Le patron du renseignement américain a toutefois posé une limite à cette appréciation. « Vladimir Poutine est-il un ami de l’Amérique ? Il n’est pas l’ami de l’Amérique en Ukraine. Pas du tout. Pas du tout », a-t-il répondu, en référence à la guerre en Ukraine.