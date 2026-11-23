Une comparaison lancée sur les ondes de France Inter a pris une tournure judiciaire. Le judoka Teddy Riner, candidat à l’élection présidentielle de 2027, aurait porté plainte lundi 23 novembre 2026, en France, contre l’avocate Emmanuelle Mignon, ancienne directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy à l’Élysée, d’après le média Entrevue. La plainte vise ses propos du 14 novembre, qui assimilaient la visite du candidat à l’hôpital à « Tintin au Congo ». Toutefois, la nature de l’infraction invoquée n’a pas été communiquée et l’ouverture d’une enquête n’est pas connue. Aucune réaction de l’entourage du candidat ni de l’avocate n’a été rapportée à ce stade.

Une visite à l’hôpital, puis une formule à la radio

Teddy Riner s’était déclaré candidat le 9 novembre. Quatre jours plus tard, il a passé trois heures à l’hôpital Delafontaine, à Saint-Denis, pour sa première sortie de campagne, et il a quitté les lieux sans répondre aux questions des journalistes. Il a seulement déclaré : « J’en ai appris beaucoup, on a noté beaucoup de choses, on a écouté avant tout, et le temps de la réflexion va venir et on répondra aux questions après », a déclaré Teddy Riner.

Ensuite, dès le lendemain matin, Emmanuelle Mignon a réagi à cette visite sur la radio publique. Elle a affirmé : « La visite de Teddy Riner à l’hôpital de Saint-Denis avait un côté, pardon de le dire, mais un peu Tintin au Congo », a déclaré Emmanuelle Mignon. Puis, face à la surprise du journaliste, elle a précisé viser l’attitude d’un candidat qui découvre un univers qu’il ne connaît pas encore. La Nouvelle Tribune avait déjà relaté ces propos dans un article précédent.

Un album accusé de racisme colonial

Publié en 1930 et 1931 dans Le Petit Vingtième, l’album d’Hergé montre le Congo belge à travers un regard paternaliste. Un Congolais avait saisi la justice à Bruxelles en 2007 pour en obtenir l’interdiction, mais la bande dessinée a pu continuer à être publiée. De son côté, le MRAP a condamné les propos d’Emmanuelle Mignon dans un communiqué du 17 novembre, selon le même média. L’association rappelle le caractère raciste et paternaliste de l’album, tout en soulignant que la candidature de Teddy Riner reste critiquable sur son programme, son expérience ou ses ambitions.

Par ailleurs, le candidat avait déjà prévenu qu’il saisirait la justice en cas de propos haineux. En effet, après une vague de messages racistes à son encontre, le parquet de Paris avait ouvert en septembre une enquête pour injures publiques racistes et cyberharcèlement, distincte de la plainte visant Emmanuelle Mignon. Teddy Riner avait alors écrit : « Désormais, chaque propos haineux ou raciste tenu à mon encontre sera documenté et, lorsque les faits le justifieront, fera l’objet des suites judiciaires appropriées », a écrit Teddy Riner sur X, le 24 septembre.