Africa Tourism Awards 2026 : le Bénin nommé dans quatre catégories, voici comment voter

Le Bénin est en lice pour les Africa Tourism Awards 2026 dans quatre catégories : destination touristique de l’année, destination culturelle de l’année, office de tourisme de l’année et vidéo touristique de l’année. Le pays figure parmi les nommés de la catégorie destination, et Bénin Tourisme fait partie des candidats à la distinction d’office de tourisme.

Pour rappel, le Bénin engage depuis quelques années une stratégie pour faire rayonner son tourisme à l’international. En septembre 2025, le gouvernement a lancé la marque-pays « Bénin, un monde de splendeurs » et adopté un plan 2025-2029 d’un budget d’environ 1,4 milliard de dollars. Un partenariat avec Expedia Group a été conclu pour attirer les voyageurs internationaux. Les croisiéristes bénéficient d’une exemption de visa de 72 heures. Le but est de porter la contribution du tourisme au PIB de 6 % à 13,4 % d’ici 2030.

Fonctionnement du vote

Le vote du public est gratuit et se déroule en ligne sur la plateforme officielle africatourismawards.com/vote. Les votes prennent fin le 29 octobre 2026. Il compte pour 20 % du résultat final et le reste est réparti entre l’évaluation du jury (40 %) et celle du Balearica Awards College (40 %). Le vote est vérifié par e-mail et par authentification. Les lauréats seront annoncés le 1er novembre 2026 au Hilton London Canary Wharf.