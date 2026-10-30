Al-Nassr : Cristiano Ronaldo inscrit un triplé et établit un nouveau record

Le capitaine d’Al-Nassr a signé une nouvelle performance en Saudi Pro League en inscrivant trois buts contre Al-Khaleej. Avec cette réalisation, le Portugais porte à sept son nombre de triplés dans le championnat saoudien et devance l’Anglais Ivan Toney.

Cristiano Ronaldo continue d’écrire son histoire en Arabie saoudite. En effet, jeudi 29 octobre 2026, l’attaquant portugais a conduit Al-Nassr à une victoire de 5-3 avec un triplé face à Al-Khaleej, à l’occasion de la douzième journée de Saudi Pro League et a également établi une nouvelle référence dans les statistiques du championnat.

En effet, selon le réseau de statistiques footballistiques Opta, Cristiano Ronaldo a signé son septième triplé depuis son arrivée dans la compétition. Ainsi, cette performance lui permet de dépasser Ivan Toney, l’attaquant anglais d’Al-Ahli, qui en compte six en devenant le joueur ayant inscrit le plus de triplés en Saudi Pro League.

Par ailleurs, cette nouvelle performance lui permet de porter son total à sept buts en championnat cette saison. Il occupe désormais la deuxième place du classement des buteurs, à égalité avec l’Italien Mateo Retegui, d’Al-Qadsiah, et le Marocain Youssef En-Nesyri, d’Al-Ittihad.

Pour rappel, l’attaquant portugais détient déjà de nombreux records. Avec 146 buts inscrits sous les couleurs de la sélection portugaise au 29 octobre 2026, Cristiano Ronaldo demeure le meilleur buteur de l’histoire du football international masculin. À 41 ans, l’attaquant poursuit ainsi sa quête de performances et confirme son importance dans le dispositif offensif d’Al-Nassr.