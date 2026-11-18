Le judoka Teddy Riner a perdu un partenaire commercial trois jours après avoir annoncé sa candidature à la présidentielle française de 2027, le 9 novembre 2026. Ainsi, la banque danoise Saxo Bank a suspendu sa participation à l’une de ses campagnes le 12 novembre, expliquant : « Afin de respecter la réglementation applicable, il a été convenu d’un commun accord de suspendre sa participation à la campagne ».

En effet, l’annonce du sportif sur X tenait en une ligne, « Je suis candidat à l’élection présidentielle de 2027 », et elle change la nature de ses contrats. Pourtant, le quintuple champion olympique ne manque pas de marques à ses côtés, et la règle invoquée par la banque concerne chacune d’elles.

Désormais, ses partenaires associent leur image à celle d’un candidat. Ainsi, Audemars Piguet, Keepcool, Neoness, Bion 3, Fight Art, KoRo, Carrefour et Saxo Bank figurent parmi ses contrats actuels. Par le passé, Renault, Decathlon et Crédit Agricole avaient aussi travaillé avec lui.

Un financement de campagne sous surveillance

Depuis 1995, les entreprises n’ont plus le droit de financer un candidat. Par conséquent, les contrats publicitaires de Riner ne doivent pas servir à payer sa campagne. Pourtant, il affirme la financer par des dons, des appels de fonds et ses fonds propres, une notion qui reste à préciser. Dès lors, s’il conserve ses partenariats jusqu’au premier tour, prévu le 18 avril 2027, il devra démontrer que leurs revenus n’alimentent pas ses dépenses électorales. Avant cela, il doit encore réunir 500 parrainages d’élus pour figurer sur le bulletin de vote.

Chaque marque réagira à sa façon. Certaines voudront préserver un visage rassembleur, tandis que d’autres verront dans sa notoriété politique une exposition supplémentaire. De plus, ces contrats contiennent souvent des clauses d’image, de moralité ou de suspension, sans que l’on sache lesquelles figurent dans ceux de Riner.

Des dossiers que ses partenaires observent

Le candidat traîne aussi des affaires qui touchent à son image. Ainsi, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé le 15 octobre un redressement fiscal lié à sa société de location de voitures, l’administration jugeant qu’il avait voulu minorer l’impôt. En outre, son offre de reprise du Coq Sportif, présentée en 2025 avec d’autres investisseurs, avait été écartée. Dès lors, ses adversaires pourraient s’en servir pendant la campagne, et ses partenaires suivront ces dossiers de près.

À notre connaissance, aucune autre marque n’a annoncé de décision, et aucune n’a précisé ce qu’elle ferait si Riner échouait à se qualifier ou perdait l’élection. Pour l’instant, seul le contrat avec Saxo Bank est touché, et le sort des autres dépendra de la durée de la campagne et de la réaction de chaque marque.