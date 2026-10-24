Après l'attentat de Trappes, Bally Bagayoko interpelle Macron sur des menaces

Après les tirs meurtriers survenus à Trappes et à La Verrière, dans les Yvelines, Bally Bagayoko affirme dans une publication sur X recevoir des messages racistes. Par ailleurs, il interpelle Emmanuel Macron sur la responsabilité des autorités face à ce climat.

Bally Bagayoko hausse le ton après l’attaque survenue dans les Yvelines. Dans une publication sur sa page officielle X, il a partagé un exemple de message haineux qu’il affirme avoir reçu, tout en alertant le président Emmanuel Macron sur la persistance des menaces racistes en France.

« Monsieur le Président, voici le type de messages que je reçois et je ne suis pas un cas isolé. Voici le climat qui s’est installé dans notre société avec la complicité d’un système politico-médiatique envahi par les idées d’extrême-droite », écrit-il en s’adressant directement au chef de l’État avec une capture d’un message raciste qu’il a reçu.

Bally Bagayoko annonce sa présence à Orléans

Dans sa publication, l’élu annonce également sa participation à un rassemblement organisé à Orléans contre le racisme et l’extrême droite. Il présente cette mobilisation comme un moyen de défendre les valeurs républicaines face aux discours de haine.

« C’est aussi pour cette raison que je serai présent aujourd’hui à Orléans, contre le racisme, contre l’extrême-droite et pour faire vivre les valeurs de la république », affirme-t-il.

Enfin, Bally Bagayoko revient sur l’attaque dans les Yvelines et interpelle une nouvelle fois le président français sur la nécessité d’agir. « Définitivement non, l’attentat raciste d’hier à Trappes n’est pas le premier, et si rien n’est fait ça ne sera pas le dernier. Il en va de votre responsabilité. »

Pour rappel, l’attaque survenue à Trappes et à La Verrière a fait un mort et quatre blessés, dont une fillette de 12 ans. Le suspect, Kévin T., âgé de 39 ans et interpellé après les faits, est également associé à des propos racistes évoqués dans le cadre de l’enquête.