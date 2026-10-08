Après le fiasco contre l'Argentine, le Burkina va lancer la « Ligue de la souveraineté »

Au sortir du Conseil des ministres de ce mercredi 9 octobre, le gouvernement du Burkina Faso a pris la décision de lancer une nouvelle compétition sportive dénommée la « Ligue de la souveraineté ». Cette annonce intervient quelques jours après le match entre le Burkina Faso et l’Argentine. L’équipe nationale des Étalons du Burkina a affronté, le 4 octobre, la sélection de l’Argentine dans des conditions qui ont fait couler beaucoup d’encre et de salive.

Les Étalons se sont inclinés sur le score de 7-0 face à l’Albiceleste. Mais ce sont les conditions de participation à ce match qui ont davantage fait parler. Le journaliste d’investigation Romain Molina a livré de nombreux détails troublants qui ont émaillé la tenue du match Burkina Faso-Argentine. À la suite de cela, le capitaine Ibrahim Traoré avait exprimé sa volonté de s’impliquer dans la réforme du football burkinabè. Peut-on dire que le lancement prochain de la « Ligue de la souveraineté » s’inscrit dans ce cadre ? Que sait-on sur ce projet ?

20 équipes pour la nouvelle compétition

D’après Annick Lydie Djouma PIKBOUGOUM/ZINGUÉ OUATTARA, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, la nouvelle compétition a pour objectif de participer à la relève et à la promotion de l’élite sportive. Bien que le football va occuper une place centrale dans ce projet, les autres sports seront également pris en compte afin de détecter des talents qui pourront représenter fièrement le Burkina Faso lors de diverses compétitions. « En termes d’organisation, nous allons avoir 20 équipes, soit une équipe par région et trois équipes pour la région du Kadiogo et deux équipes pour la région du Guiriko », a laissé entendre la ministre des Sports du Burkina Faso.

Depuis quelques années maintenant, le Burkina a actionné un certain nombre de mécanismes afin de donner un nouveau souffle à sa politique nationale du sport. On peut notamment évoquer les « Jeux de la relève sportive », consacrés à des catégories de jeunes et qui ont permis de mettre en place un noyau de détection de talents. La Ligue de la souveraineté est une autre innovation qui doit permettre au Burkina Faso de faire rayonner son sport au-delà de ses frontières. Dans les jours à venir, on en saura un peu plus sur les contours de la Ligue de la souveraineté