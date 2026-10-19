Après les tensions, la Côte d’Ivoire et le Mali se rapprochent autour de la lutte antiterroriste

Après plusieurs années de tensions entre Abidjan et Bamako, le chef du renseignement ivoirien, Vassiriki Traoré, a séjourné trois jours dans la capitale malienne pour discuter de la lutte contre le terrorisme avec les autorités locales.

Le coordonnateur national du renseignement de Côte d’Ivoire, Vassiriki Traoré, a effectué une visite de travail à Bamako du 15 au 17 octobre 2026. À l’invitation du directeur général de l’Agence nationale de la sécurité d’État (ANSE) du Mali, le général Modibo Koné, il a échangé avec les responsables maliens sur la lutte contre le terrorisme et le renforcement de la coopération en matière de renseignement, selon des sources sécuritaires.

Pour rappel, les relations entre Abidjan et Bamako ont connu plusieurs années de tensions. En effet, les rapports entre les deux capitales se sont détériorés après le coup d’État d’août 2020 au Mali et les divergences ont progressivement installé un climat de méfiance entre les autorités des deux pays, compliquant leurs relations.

En outre, la sécurité constitue un enjeu important pour les deux pays, qui partagent une frontière et doivent tenir compte de l’évolution de la menace terroriste dans la région. Ainsi, Abidjan et Bamako ont donc intérêt à échanger des informations sur les groupes armés et leurs déplacements afin de mieux anticiper les risques d’attaques.

Par ailleurs, il est important de noter que les liens économiques entre les deux pays constituent également un facteur important dans leurs relations. Privé d’accès à la mer, le Mali s’appuie sur les voies de transport ivoiriennes pour importer des marchandises et exporter une partie de sa production.