Après l'interdiction d'exporter le carburant, le Niger prend de nouvelles mesures

Le ministre d’État, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire, ainsi que les ministres du Pétrole et du Commerce et de l’Industrie, ont annoncé la fermeture nocturne des stations-service et l’interdiction de la vente de carburant en bidons. À compter du lundi 19 octobre 2026, les stations-service cessent la vente au public chaque jour de 21 heures à 6 heures du matin, à l’exception des stations désignées pour assurer la permanence.

Ces mesures font suite à une décision prise le 12 octobre par le ministère du Commerce et de l’Industrie, qui a interdit l’exportation de l’essence super et du gasoil afin de garantir en priorité l’approvisionnement du marché national. Le texte précise que la production nationale doit assure prioritairement l’approvisionnement du marché national, et que tout éventuel surplus ne peut être exporté qu’avec une autorisation spéciale du ministre du Commerce.

Les autorités renforcent le dispositif de ravitaillement

Pour le ministère du Pétrole, la mesure doit « faciliter les opérations de livraison et de ravitaillement des stations-service », notamment par la Société nigérienne de pétrole (SONIDEP). L’objectif est d’améliorer la fluidité des opérations et la disponibilité des produits à la pompe. Les autorités appellent les citoyens à faire preuve de « compréhension et de civisme ».

Dans chaque arrondissement communal ou rural, des stations de permanence seront désignées. Les usagers sont invités à consulter les canaux officiels pour connaître les stations ouvertes. Les forces de défense et de sécurité ont reçu pour ordre de prendre « toutes les dispositions nécessaires » pour que les mesures soient respectées.