Après sa chute en Floride, Ric Flair sort avec un pansement à l'œil et rassure ses fans

Ric Flair a donné de ses nouvelles après sa chute du vendredi 23 octobre 2026 à Tampa, en Floride (États-Unis). Sur Instagram, l’ancien catcheur de 77 ans a publié une photo de lui avec un pansement sur l’œil droit et a écrit : « Je vais m’en sortir ! ». Il a ensuite remercié ses fans : « Merci à tous pour vos messages et vos prières ! Pour l’instant, je me concentre sur ma guérison et mon rétablissement ». Comme nous vous le disions, il est tombé en quittant un restaurant et s’est blessé à la tête et autour de l’œil, avant d’être conduit en ambulance au Tampa General Hospital. Il a d’ailleurs salué les équipes soignantes : « Merci à tout le personnel et aux médecins qui m’ont supporté jusqu’à 4 h 30 du matin ».

Contre toute attente, quelques jours plus tard, Ric Flair est déjà dehors. En effet, des photos le montrent en public, l’œil protégé, et elles circulent largement sur les réseaux sociaux. Sa fille Charlotte Flair avait elle aussi voulu rassurer les internautes : « Il va s’en sortir ».

Cette chute a pourtant surpris tout le monde, car il venait d’annoncer l’annulation de sa venue à la Washington State Horror Con, à Seattle. « Je souffre d’un caillot sanguin à la jambe, et mes médecins ont limité mes déplacements à trois ou quatre heures », avait-il expliqué, avant d’ajouter : « Aussi déçu que je sois, je dois faire passer ma santé en premier… les caillots sanguins sont extrêmement graves et peuvent mettre la vie en danger ».

TMZ indique qu’une intervention sur la veine touchée est prévue, sans en donner la date. Aucun lien n’a été établi entre ce caillot et la chute, et la commotion évoquée au départ n’a pas été confirmée. Seize fois champion du monde, Ric Flair a été intronisé à deux reprises au WWE Hall of Fame, en 2008 puis en 2012.