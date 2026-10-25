Ric Flair, légende du catch, hospitalisé après une chute en Floride

« Je vais m’en sortir ! » C’est Ric Flair qui l’a promis lui-même ce Samedi 24 octobre 2026. En effet, l’ancien catcheur de 77 ans a publié sur Instagram une photo de lui, un pansement à l’œil, au lendemain d’une chute à Tampa, en Floride (États-Unis). « Merci à tous pour vos messages et vos prières ! Pour l’instant, je me concentre sur ma guérison et mon rétablissement », a-t-il écrit. Selon le site américain TMZ, la légende de la WWE est tombée vendredi en traversant la rue, à la sortie d’un restaurant et s’est blessé au visage et à la tête.

Transporté en ambulance au Tampa General Hospital, il y est resté une partie de la nuit. « Merci à tout le personnel et aux médecins qui m’ont supporté jusqu’à 4 h 30 du matin », a-t-il ajouté. Sa fille Charlotte Flair, catcheuse à la WWE, a choisi l’humour sur X : « Mon père qui raconte au médecin qu’il est tombé parce que Warrior l’a laissé tomber sur la tête… (PS : il va s’en sortir) » renvoyant à l’Ultimate Warrior, ancien rival de son père, mort en 2014.

Un caillot sanguin à la jambe

Quelques heures avant sa chute, Ric Flair avait annulé sa venue à un salon à Seattle. « Je souffre d’un caillot sanguin à la jambe, et mes médecins ont limité mes déplacements à trois ou quatre heures. Aussi déçu que je sois, je dois faire passer ma santé en premier … les caillots sanguins sont extrêmement graves et peuvent mettre la vie en danger » avait-il annoncé.

De son vrai nom Richard Fliehr, Ric Flair a été seize fois champion du monde et intronisé deux fois au WWE Hall of Fame, en 2008 puis en 2012. Sa santé l’a souvent rattrapé ces dernières années notamment après son dernier combat, en 2022 où il avait révélé avoir perdu connaissance deux fois sur le ring.