Argentine - Bénin : Mohamed Tijani voit le match comme « une fête » et vise le maillot de Messi

Le défenseur béninois Mohamed Tijani voit le match d’adieu de Lionel Messi comme « une fête », avec un objectif précis : repartir avec le maillot de la star argentine. Au micro de Diario Olé ce 4 octobre, à deux jours de la rencontre, il a lancé : « Je vais m’approprier le maillot de Messi. »

Messi a annoncé fin août sa retraite internationale à 39 ans. Le sélectionneur Lionel Scaloni l’a convoqué pour un match d’adieu contre le Bénin le 6 octobre, au stade Monumental de Buenos Aires. Avant cette rencontre, il compte 207 sélections et 125 buts avec l’Argentine dont 21 en Coupe du monde. Sacré champion du monde en 2022 au Qatar, il a aussi remporté deux Copa América (2021 et 2024). Environ 85 000 supporters sont attendus au Monumental.

« Il faut profiter »

Interrogé sur son ressenti, Tijani répond : « Nous sommes très contents d’être ici pour le dernier match de Messi. » Sur sa connaissance de l’Argentine, il est direct : « Non, non, non, nous ne connaissions que Messi, qui est le meilleur joueur du monde, et pour moi, c’est un match très spécial. »

Sur la préparation, il affiche la même philosophie : « Il n’y a pas besoin de préparer ce match, nous allons profiter, tout simplement. Oui, c’est ça, il faut profiter. » Quant au maillot de Messi, le défenseur ne plaisante qu’à moitié : « Moi, je repartirai avec le maillot de Messi, je te le jure sur la tête de ma mère. Je vais dire à Messi : regarde, je t’aime beaucoup, donne-moi le maillot tout de suite. »

Enfin, sur l’accueil du public argentin, il se montre confiant : « Très bien, très bien, parce que c’est une fête, ce n’est pas un match, il faut profiter, il faut être en communion avec tout le monde. » Le match est prévu le mardi 6 octobre à 20h (heure argentine), soit minuit au Bénin, au stade Monumental de Buenos Aires, et sera diffusé sur L’Équipe Live Foot.