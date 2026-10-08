Armement : le Maroc veut développer avec Harmattan AI un drone de frappe à longue portée

Le Maroc a signé avec Harmattan AI Morocco une lettre d’intention pour acquérir, développer et produire localement IRIFI. Dévoilé cette semaine par l’entreprise française, ce drone de frappe est annoncé avec une portée maximale de 2 000 kilomètres.

Depuis plusieurs années, le Maroc investit dans la modernisation de son armée. Les tensions autour du Sahara occidental figurent parmi les éléments qui pèsent sur le contexte sécuritaire régional. Ainsi, Rabat multiplie les acquisitions militaires, tout en cherchant à produire davantage d’équipements sur son territoire, notamment des drones.

À ce titre, le partenariat avec Harmattan AI vient à point nommé. Signée le 7 octobre à l’ouverture du Marrakech Air Show, la lettre d’intention porte sur l’acquisition, le développement et la production locale d’IRIFI. En effet, IRIFI a été présenté par son constructeur le 6 octobre comme un système destiné à atteindre des objectifs situés loin de la ligne de front. Harmattan AI annonce une portée maximale de 2 000 kilomètres et évoque notamment des missions contre des dépôts, des installations militaires ou des centres logistiques.

Cependant, l’autonomie du système reste encadrée par une décision humaine. Le commandement définit la cible, le point de lancement et les paramètres de la mission, avant une autorisation au départ. Une fois lancé, IRIFI doit ensuite poursuivre son trajet et exécuter la mission de manière autonome, selon les paramètres préalablement fixés.

À longue distance, le constructeur met également en avant une navigation capable de fonctionner sans dépendre du GNSS, dont fait partie le GPS. Des capteurs embarqués doivent permettre au système de poursuivre sa trajectoire, tandis qu’un guidage visuel est prévu lors de l’approche finale. Harmattan AI revendique une précision métrique.

Enfin, IRIFI doit s’intégrer à Kalahari, l’architecture de commandement du groupe. Son lancement est prévu depuis un conteneur installé sur une plateforme mobile. La fiche technique indique par ailleurs un moteur thermique et un appareil à usage unique. Le projet ajoute ainsi la frappe à longue portée au partenariat industriel déjà engagé entre le Maroc et Harmattan AI autour des systèmes de défense autonomes.