Le président biélorusse Alexandre Loukachenko affirme que Vladimir Poutine ne cherche pas à prendre l’ensemble de l’Ukraine, dans un entretien réalisé le 17 novembre et rendu public ce mercredi 25 novembre 2026. Ainsi, « Je n’ai jamais entendu Poutine dire que l’Ukraine doit capituler. La position de Poutine ne consiste même pas à prendre toute l’Ukraine. J’y pense souvent ainsi : bien, nous avons pris l’Ukraine, et ensuite ? Comment gouverner ce territoire après coup ? Les Russes le comprennent, et Poutine le comprend parfaitement. Prendre l’Ukraine, et ensuite ? », a déclaré Loukachenko.

Ce raisonnement n’est pas nouveau chez lui. En effet, il avait déjà assuré en octobre 2024 que Poutine n’avait jamais eu pour mission de conquérir le pays, et « Peut-être avons-nous conquis l’Ukraine, et ensuite ? Un politique intelligent et sage doit se demander : et alors ? », avait-il déclaré. Par ailleurs, proche allié de Moscou, Loukachenko avait laissé la Biélorussie servir de base arrière à l’offensive russe lancée en février 2022.