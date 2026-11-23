Le président Romuald Wadagni a promulgué le 10 novembre 2026 la loi n° 2026-18. Les députés l’avaient adoptée le 26 octobre à Porto-Novo. Le Bénin remplace donc un texte qui encadrait la circulation depuis des décennies. Daté de 1956, ce cadre hérité de la période coloniale, ne correspondait plus aux réalités des routes actuelles. Environ 3 200 personnes meurent chaque année dans des accidents au Bénin selon le Centre national de sécurité routière.

Sanctions, contrôles et équipements

Composé de 122 articles répartis en six titres, le nouveau texte, accorde une attention aux piétons et à ceux qui secourent les victimes. Un dépistage est prévu après les accidents, et le permis pourra être retiré dans les situations les plus graves.

Quatorze comportements dangereux deviennent des délits routiers. Conduire sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, dépasser la vitesse autorisée, rouler sans permis ni assurance, ou prendre la fuite après un accident en font partie.

Le casque devient obligatoire pour les conducteurs et passagers de deux-roues, et la ceinture pour tous les occupants des voitures. Des dispositifs de retenue adaptés sont prévus pour les enfants, et tenir son téléphone en main au volant est interdit. Voici le nouveau Code de la route, promulgué par le président de la République.