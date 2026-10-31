Ballon d'Or 2026 : Mbappé en tête des choix du juré espagnol, devant Kane et Yamal

Alors que Harry Kane a remporté le Ballon d’Or 2026 devant Kylian Mbappé et Lamine Yamal, José Félix Díaz, journaliste du quotidien espagnol AS et votant espagnol, a révélé un classement personnel différent dans lequel l’attaquant français est placé en première position, devant ses deux concurrents.

Le journaliste espagnol a privilégié les performances individuelles de Kylian Mbappé, estimant que le Français avait maintenu un niveau élevé tout au long de la saison. « Du début de la saison jusqu’à la fin de la Coupe du monde, je penchais pour le choix de Kylian Mbappé. Il a été meilleur buteur du championnat, meilleur buteur de la Ligue des champions, meilleur buteur de la Coupe du monde et meilleur buteur du tournoi. Il a également conduit l’équipe de France en demi-finale, avant d’affronter l’équipe d’Espagne », a-t-il expliqué sur la chaîne YouTube de AS.

Concernant Harry Kane, le journaliste a reconnu ses mérites, tout en émettant des réserves sur son parcours. « Je pense que Harry Kane méritait d’être sur le podium », a-t-il déclaré. Pourtant, l’Anglais a réalisé une saison remarquable avec 73 buts inscrits sous les couleurs du Bayern Munich et de l’Angleterre. En outre, il a également contribué au triplé national du club bavarois et terminé meilleur buteur de Bundesliga pour la troisième saison consécutive et en Ligue des champions, ses 14 réalisations n’ont toutefois pas permis au Bayern de dépasser les demi-finales.

Par ailleurs, José Félix Díaz a placé Lamine Yamal derrière Mbappé. « Je ne pense pas que Lamine ait été plus déterminant en Coupe du monde que d’autres joueurs espagnols », a-t-il justifié. Il a néanmoins reconnu le niveau actuel du Barcelonais : « Il ne fait aucun doute que mon choix se porterait sur Lamine Yamal », s’il devait juger la saison en cours.