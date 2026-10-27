Ballon d’Or : après son sacre, Harry Kane tacle Mbappé sans le nommer dans un post

Après avoir remporté le Ballon d’Or 2026, Harry Kane a publié un message sur X qui prend une résonance particulière au regard de la campagne médiatique menée par Kylian Mbappé avant la cérémonie.

Harry Kane a choisi une phrase courte pour savourer son premier Ballon d’Or. Et la star anglaise a semblé envoyé un message direct à ses collègues qui ont été très actifs avant la cérémonie. « Work hard in silence. Let success be your noise. 🏆 », a écrit l’attaquant anglais sur X. Une formule qui signifie : « Travaille dur en silence. Laisse le succès faire du bruit ».

Pour rappel, l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé avait multiplié les entretiens pour défendre ses chances, allant jusqu’à déclarer qu’aucun joueur n’avait réalisé une meilleure saison que lui. Il avait aussi affirmé : « Pour le Ballon d’Or, je vote pour moi. »

À l’inverse, Harry Kane s’est montré plus réservé dans sa communication autour de la récompense. L’Anglais a surtout pu compter sur son bilan sportif, avec 73 buts inscrits toutes compétitions confondues durant la saison 2025-2026.