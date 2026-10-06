Ballon d’Or : Mbappé répond avec ironie aux rumeurs sur le Real Madrid

Kylian Mbappé a décidé de répondre lui-même aux informations faisant état d’une colère envers la direction du Real Madrid. En effet, le Français a réagi sur Instagram à une publication de Radio Marca évoquant un supposé mécontentement lié à la course au Ballon d’Or.

Kylian Mbappé a réagi aux informations faisant état d’un supposé mécontentement envers la direction du Real Madrid. À l’origine de cette polémique, Radio Marca a relayé les affirmations de son correspondant Javier Tintó concernant l’état d’esprit de l’attaquant français.

Selon ce récit, Mbappé aurait été contrarié par le manque de soutien médiatique du Real Madrid dans la course au Ballon d’Or. En effet, le journaliste avançait que le joueur aurait attendu de son club une campagne destinée à soutenir sa candidature à la récompense individuelle.

Par ailleurs, Javier Tintó faisait un rapprochement avec le comportement de Mbappé lors du derby de Madrid contre l’Atlético de Madrid. Selon son analyse, l’attitude du Français durant cette rencontre pouvait être liée à une frustration envers les dirigeants du club merengue.

Les affirmations rapportées par Radio Marca concernaient également l’équipe de France. Ainsi, Mbappé aurait, selon ce récit, été mécontent de ne pas bénéficier d’un soutien clair de Zinédine Zidane, alors qu’Ousmane Dembélé figure lui aussi parmi les candidats au Ballon d’Or.

Cependant, Mbappé a choisi de répondre directement à ces informations. Sur Instagram, il a commenté la publication de Radio Marca avec une formule ironique : « Oui, bien sûr.. oui, et j’étais aussi en colère contre la grand-tante ! » Le capitaine des Bleus a accompagné son message de plusieurs émojis hilares.

Pour rappel, Mbappé avait déjà évoqué ses ambitions pour le Ballon d’Or. Le 11 septembre, dans une interview accordée à France Football, il expliquait qu’il pensait pouvoir remporter le trophée en 2026, qu’il présentait comme l’un de ses objectifs à court terme.

De plus, le Français avait défendu l’idée que le trophée devait récompenser la performance individuelle d’un joueur, même en l’absence de titre collectif. Son ambition pour cette distinction était donc clairement affichée avant cette nouvelle polémique.