Bénin : 11 ans après son décès, Mathieu Kérékou et son destin politique

Le 14 octobre 2015, le général Mathieu Kérékou rendait l’âme à Cotonou à l’âge de 82 ans. Onze ans après son décès, l’ancien président demeure une figure importante de l’histoire politique du Bénin.

En effet, il est arrivé au pouvoir à la faveur du coup d’État du 26 octobre 1972. Avec une main de fer, Mathieu Kérékou a dirigé le pays jusqu’en 1991. Le pays était résolument tourné vers le marxisme-léninisme comme orientation officielle en 1974. Cette option politique a profondément marqué la gouvernance du pays pendant plusieurs années.

De la révolution au renouveau démocratique

Son pouvoir bascule en février 1990 à la Conférence nationale des forces vives de la Nation. Ces assises nationales avaient ainsi ouvert la voie à un changement de régime. Le processus de démocratisation a conduit à l’organisation d’une élection présidentielle en 1991. Mathieu Kérékou a alors été battu par Nicéphore Dieudonné Soglo, mettant fin à près de deux décennies de pouvoir.

L’ancien chef de l’État a toutefois réussi son retour sur la scène politique. Candidat à l’élection présidentielle de 1996, il a remporté le scrutin face à Nicéphore Soglo et retrouvé la présidence. Réélu en 2001, il a exercé un second mandat jusqu’en 2006. Après son second dernier mandat, Mathieu Kérékou s’est retiré pour une retraite paisible jusqu’à son décès en octobre 2015.