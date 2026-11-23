Le Burkina Faso reverra des troupes défiler pour sa fête nationale. À l’issue du Conseil des ministres du jeudi 19 novembre 2026, le gouvernement a annoncé une grande parade militaire à Ouagadougou le vendredi 11 décembre. Le dernier défilé de ce type remonte à 2020, à Banfora, où environ 3 500 personnes avaient marché devant le président d’alors, Roch Marc Christian Kaboré. Les autorités du capitaine Ibrahim Traoré, à la tête du pays depuis septembre 2022, veulent donner à cette 66e commémoration une ampleur que les dernières éditions n’avaient pas.

Souveraineté et hommage aux armées

« Réaffirmer la souveraineté nationale », « valoriser les efforts de modernisation des équipements militaires et de transformation socio-économique » et « rendre un hommage solennel aux Forces armées nationales et de sécurité intérieure », précise le compte rendu du Conseil des ministres à propos des objectifs de la cérémonie. Ainsi, le thème retenu est « Révolution progressiste populaire au Burkina Faso : une consécration des résistances à la domination coloniale et à l’impérialisme », d’après le même compte rendu. Surtout, l’édition 2026 sera « solennelle et rassembleuse », selon le porte-parole du gouvernement, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo.

Un comité dans chaque région

Chaque région dispose de son propre comité d’organisation, placé sous l’autorité du gouverneur. Le gouvernement cherche ainsi une forte mobilisation des populations hors de la capitale. Le compte rendu cite aussi les Volontaires pour la défense de la Patrie parmi les corps honorés, mais il ne détaille ni le programme de la parade ni son horaire.

Un format absent depuis 2020

Le ministre de la Défense, le général Célestin Simporé, avait déjà annoncé ce retour début novembre, lors d’une cérémonie de montée des couleurs à Ouagadougou. En 2025, la fête nationale s’était déroulée sous la forme de cérémonies dans les chefs-lieux de région, avec des remises de décorations à Dori, Kaya et Fada N’Gourma.

La parade de Banfora, en 2020, avait elle-même été réduite. Les autorités de l’époque avaient limité le nombre de défilants à 3 000 environ, contre 5 000 d’ordinaire, à cause de la Covid-19. Le défilé de Ouagadougou sera donc le premier grand défilé militaire organisé depuis cette édition.