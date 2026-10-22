Bénin : 15 189 retraités ont déjà effectué leur preuve de vie, la campagne se poursuit

Les retraités béninois effectuent déjà leur preuve de vie à distance, sans se déplacer. Au 21 octobre 2026, 15 189 opérations ont été réalisées avec succès grâce à l’application « Preuve de Vie », selon des informations recueillies par Africaho le 22 octobre auprès de sources proches de la présidence de la République.

Rappelons que le gouvernement a lancé cette application quelques jours plus tôt pour permettre aux pensionnés du Fonds national des retraites du Bénin (FNRB) de faire leur preuve de vie à distance. Après avoir téléchargé l’application sur Play Store ou App Store, le retraité saisit son NPI et son numéro de livret, puis scanne ses empreintes digitales avec la caméra de son téléphone. Une confirmation lui est ensuite envoyée par SMS, e-mail ou WhatsApp.

Une campagne qui avance

Le dispositif s’adresse aux retraités résidant au Bénin qu’à l’étranger. Les bornes biométriques installées dans certains espaces publics offrent une autre possibilité. Il suffit de disposer d’une carte nationale d’identité biométrique. La campagne suit son cours avec plus de 15 000 opérations déjà validées. Elle se poursuit jusqu’au 15 novembre 2026. Les pensionnés encore en attente auront le temps nécessaire pour accomplir leur démarche.