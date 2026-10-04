Bénin : AGA lance trois nouveaux fonds pour diversifier l’épargne

Africaine de Gestion d’Actifs (AGA) a lancé trois nouveaux fonds communs de placement le 30 septembre 2026 à Cotonou. La cérémonie organisée au Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa porte à cinq le nombre de fonds proposés par la société de gestion, avec des solutions allant du placement de trésorerie à l’investissement à long terme.

L’offre comprend désormais AGA Trésoactiv, AGA Obligations et AGA Elite. Le premier cible les entreprises et institutions souhaitant placer leurs excédents de trésorerie sur un horizon recommandé de trois mois. Le deuxième est orienté vers les obligations et autres titres de créance de l’UMOA, avec une durée de placement conseillée de trois ans. Le troisième, investi dans les sociétés cotées à la BRVM, vise les investisseurs disposant d’un horizon de cinq ans.

Trois produits pour différents horizons

Selon les caractéristiques présentées par AGA, AGA Trésoactiv affiche un objectif de gestion annuel de 5,50 %, tandis qu’AGA Obligations vise 6 % et AGA Elite 15 % sur leurs horizons respectifs. Ces objectifs ne constituent toutefois pas une garantie de rendement, précise la société.

La nouvelle gamme complète deux fonds lancés en 2019. AGA Confort Plus, à dominante obligataire, affiche une progression cumulée de 54,5 % depuis sa création. AGA Capital Plus, fonds diversifié, enregistre pour sa part une hausse cumulée de 66,5 %. Ces performances sont arrêtées au 30 juin 2026, selon les données communiquées par AGA.

Pour Malick Amadou, directeur général d’AGA, cette diversification répond aux différents besoins des investisseurs. « Avec ces trois nouveaux fonds, nous apportons désormais une réponse à chaque horizon de placement », a-t-il déclaré lors de la cérémonie.

AGA, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers de l’UMOA depuis 2018, est installée à Cotonou depuis 2022. Elle revendique désormais 35 milliards de francs CFA d’encours, contre moins de 6 milliards à la fin de 2022.

Le marché régional poursuit sa diversification

Le lancement intervient alors que le marché financier régional développe de nouveaux produits destinés à élargir les possibilités offertes aux investisseurs. En 2025, la BRVM indique que 4 204,7 milliards de francs CFA de ressources ont été mobilisés sur le marché financier régional, un niveau présenté comme historique depuis sa création.

La diversification concerne aussi les organismes de placement collectif. En juin 2026, l’AMF-UMOA a ainsi agréé le FCP SOAGA Épargne Souveraine, un fonds orienté vers les titres de créance et les instruments du marché monétaire.

Dans ce marché en évolution, les nouveaux produits d’AGA offrent des profils d’investissement distincts. AGA Trésoactiv est destiné aux besoins de court terme, tandis qu’AGA Obligations et AGA Elite s’adressent à des investisseurs acceptant des horizons plus longs.

Un panel consacré à la diversification

La cérémonie de lancement a également donné lieu à un panel consacré aux fonds communs de placement. Intitulé « Capital en mouvement : les FCP, un levier pour la diversification », l’échange a réuni Malick Amadou, Gaston de Souza, directeur général de la Générale des Assurances du Bénin, et Adjaratou Lawani, coach en développement personnel et organisatrice du LinkedIn Local.

Les discussions ont porté sur la diversification des placements, la transparence et la confiance entre gestionnaires et investisseurs. La rencontre a ainsi associé les points de vue d’un gestionnaire d’actifs, d’un investisseur institutionnel et d’une investisseuse privée. Avec cette nouvelle offre, AGA porte à cinq le nombre de ses fonds communs de placement et cherche à couvrir plusieurs profils d’épargne, du besoin de liquidité à l’investissement de long terme.