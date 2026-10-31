Bénin : après un mois de promotion, le défi du Consommons local se poursuit

La 7ᵉ édition du Mois du Consommer local a officiellement pris fin ce vendredi 30 octobre 2026, à la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin). La cérémonie de clôture a réuni des représentants du ministère du Commerce, des producteurs et plusieurs acteurs économiques autour de la promotion des produits locaux.

Empêchée, la ministre du Commerce intérieur, chargée de la Formalisation de l’économie, Shadiya Alimatou Assouman, était représentée par sa conseillère technique juridique, Flora Akoutey, qui a délivré le message du gouvernement.

Dans son intervention, elle a adressé ses félicitations à la CCI Bénin et aux structures partenaires pour leur contribution à l’organisation de cette édition. Elle a également salué le travail des producteurs, transformateurs, artisans, commerçants et entrepreneurs qui participent à la valorisation des ressources et du savoir-faire béninois.

La septième édition du mois du « Consommons local » a connu son épilogue. A la faveur d’une cérémonie à la Chambre d’Industrie et du Commerce du Bénin, cette initiative a officiellement été clôturée. Elle s’inscrivait dans le cadre de l’initiative communautaire de promotion des produits locaux. Le but ultime était de renforcer la visibilité des entreprises nationales et d’encourager la consommation des biens issus de la production béninoise.

« Panier Minute »

Parmi les initiatives de cette édition figurait l’opération « Panier Minute ». Il s’agit de la principale innovation de l’édition. Le principe était simple : chaque participant disposait d’une enveloppe de 10 000 FCFA et d’une minute pour choisir et acheter des produits locaux.

Cette animation ludique visait à rapprocher les consommateurs des produits du terroir, tout en leur faisant découvrir la diversité de l’offre béninoise. Fruits, légumes et autres productions locales étaient proposés dans un espace dédié. Au-delà de l’aspect récréatif, l’opération portait un message de sensibilisation : les produits béninois peuvent occuper une place plus importante dans les habitudes d’achat. Elle entendait aussi valoriser les producteurs et les commerçants qui contribuent à leur disponibilité sur les marchés.

Faire du consommer local une habitude durable

Lancé le 1er octobre 2026 à la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), le Mois du Consommer local a mis l’accent cette année sur la diversité du tissu productif national. Le choix de ce site industriel soulignait l’ambition d’étendre la promotion du « Made in Benin » au-delà des produits agroalimentaires, pour inclure les biens manufacturés et les matériaux de construction.

À la clôture, Flora Akoutey a rappelé que la fin de cette édition ne devait pas marquer celle de la dynamique engagée. Elle a appelé à poursuivre les efforts afin que l’achat de produits locaux s’installe durablement dans les pratiques des consommateurs. « Cette célébration marque la fin du mois du consommons local, et non la fin du consommons local, qui, elle, doit se perpétuer dans nos habitudes. Il nous appartient donc de poursuivre cette dynamique afin de faire du consommer local notre style public », a-t-elle déclaré.

Rappelons que cette cérémonie a également été l’occasion de distinguer les lauréats du concours nation de dessin : Indigo créatif. Les trois meilleurs créateurs de contenus ayant mis en valeur les produits Made in Bénin au cours du mois ont également été récompensés.