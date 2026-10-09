Bénin : Célestin Hounsou et René Badougou quittent le parti LD

Deux ex-députés ont quitté le parti Les Démocrates le jeudi 8 octobre 2026, à quelques jours du deuxième congrès ordinaire de la formation politique. Il s’agit de : Célestin Hounsou et René Badougou. Selon Matin Libre qui a rapporté l’information, ils ont déposé leurs lettres de démission auprès des responsables du parti.

Ces départs sont annoncés dans un contexte où, le parti prépare le renouvellement de ses instances dirigeantes. Toujours selon le média, Célestin Hounsou explique sa décision par des divergences entre ses convictions politiques et les orientations actuelles du parti. Quant au député René Badougou, rien n’a filtré sur ce qui motive sa décision. Le quotidien évoque aussi la possibilité de nouvelles démissions parmi les responsables locaux et certains cadres.

Le congrès doit renouveler les instances dirigeantes

Les assises des 10 et 11 octobre doivent permettre aux militants d’examiner les textes fondamentaux de leur organisation et de procéder au renouvellement des structures dirigeantes. Le calendrier répond à une échéance statutaire : les instances élues à Parakou en octobre 2023 arrivent au terme de leur mandat le 14 octobre 2026 à minuit, selon les explications données par le président du parti, Nourénou Atchadé, lors du Conseil national de septembre.

La direction du parti LD avait insisté sur la nécessité de tenir le congrès avant cette date afin d’éviter des difficultés liées à l’expiration des mandats. La rencontre doit également permettre aux délégués d’examiner les propositions de modification des statuts et du règlement intérieur.