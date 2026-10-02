Bénin : certificat de perte, ce qui change désormais au commissariat

Depuis le 1er octobre 2026, la Police républicaine a changé la procédure de délivrance du certificat de perte. La démarche passe désormais par une plateforme numérique, tandis que la déclaration auprès des services de police reste maintenue.

La procédure de délivrance du certificat de perte évolue au Bénin. Selon une note de service de la Direction générale de la Police républicaine datée du 1er octobre 2026, ce document n’est désormais plus délivré directement dans les commissariats. Les usagers doivent passer par la plateforme dédiée du Centre de documentation de Sécurité publique (CDSP), à l’adresse certificatdeperte.bj.

Cependant, cette évolution ne signifie pas que la déclaration de perte disparaît des commissariats. Lorsqu’un document est égaré, le citoyen doit toujours effectuer sa déclaration auprès des services de police. Les agents de police devront donc expliquer aux usagers comment effectuer la démarche sur la plateforme et les accompagner si nécessaire. Le certificat de perte reste en effet nécessaire dans certaines procédures pour remplacer un document égaré. Il peut notamment être demandé pour obtenir un nouveau permis de conduire.

L’administration béninoise explique que le citoyen doit alors déclarer la perte auprès de la police et joindre le certificat de perte à son dossier de renouvellement. Cette déclaration permet notamment aux services compétents d’aviser Interpol afin que le document perdu puisse être signalé comme tel.