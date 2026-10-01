Bénin : le SE Amoussouga démissionne mais reste en fonction jusqu’au 31 octobre

Le Secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou, Anges Paterne Amoussouga, a déposé sa démission. L’information a été confirmée par un communiqué de la mairie, signé par le chef de cabinet du maire, Stanislas Miakpon Hounkanlin. Il ressort du document que le SE a présenté sa démission par une lettre datée du 30 septembre 2026, pour des raisons personnelles. Le maire a accepté cette décision, mais le départ du Secrétaire exécutif ne prendra pas effet immédiatement.

Selon le communiqué, Anges Paterne Amoussouga continuera d’exercer ses fonctions jusqu’à la cessation effective de son mandat, afin d’assurer la transition. Il devra notamment remettre, dans les délais prévus, les rapports et documents attendus. Certains de ces dossiers seront soumis à l’examen du Conseil de supervision. Le Secrétaire exécutif devra également préparer le dossier de passation, dont la tenue est prévue pour le 30 octobre 2026.

La mairie précise que l’acceptation de cette démission ne vaut pas quitus de gestion. Les contrôles ainsi que les éventuelles suites prévues par la loi restent donc applicables. Cette disposition intervient alors que les derniers jours de fonction du Secrétaire exécutif seront consacrés à la transmission des dossiers et à la préparation de la passation de service. Pour rappel, tiré au sort le 19 avril 2023, Anges Paterne Amoussouga avait officiellement pris ses fonctions de Secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou le 8 mai 2023.