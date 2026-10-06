Bénin : Deux motocyclettes abandonnées lors d’une opération policière à Ouinhi

Les opérations de lutte contre la consommation et le trafic de stupéfiants se poursuivent dans le département du Zou. À Ouinhi, les actions menées par les forces de sécurité perturbent les activités de plusieurs ghettos et points de consommation de drogue.

Dans la nuit du 30 septembre 2026, une équipe du commissariat d’arrondissement de Dassa a investi une cabane présentée comme un lieu de consommation de chanvre indien. Deux individus ont été surpris sur place. Interpellé par les policiers, l’un d’eux aurait indiqué l’identité de son fournisseur.

Les éléments recueillis ont ensuite conduit les forces de l’ordre jusqu’au domicile du présumé revendeur. Une perquisition des lieux a permis de découvrir plusieurs emballages, des paquets de cigarettes, des boulettes ainsi que plus de trois kilogrammes de chanvre indien.

Cependant, l’intervention ne s’est pas limitée à cette opération. Au quartier Gnanly, certains individus ont pris la fuite à l’arrivée des policiers. Ils ont abandonné derrière eux plusieurs mécanismes utilisés pour la consommation du produit communément appelé « AICE », ainsi que deux motocyclettes. Ces interventions s’inscrivent dans une série d’actions conduites par la Direction départementale de la Police républicaine du Zou contre les lieux de consommation et de trafic de stupéfiants.