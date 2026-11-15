Ronaldinho, 46 ans, titulaire avec Ravenna, onze ans après son dernier match officiel

Ronaldinho commence un match officiel pour la première fois depuis 2015. Ce dimanche 15 novembre 2026, en Italie, le Brésilien de 46 ans figure dans le onze de départ de Ravenna pour le derby de troisième division contre Forlì, au stade Bruno-Benelli. Le coup d’envoi est fixé à 17h30, heure locale. Ainsi, d’après la composition officielle du club, il évolue dans un trio offensif de 4-3-3, aux côtés de Simone Rabbi et de Lorenzo Da Pozzo. Pourtant, son temps de jeu restait la grande inconnue depuis l’annonce de sa signature.

Une présence démentie en juin, confirmée depuis

En effet, Ravenna a officialisé l’arrivée de Ronaldinho en juin, lors d’un événement à Miami. Alors, le vice-président Ariedo Braida écartait l’idée d’un retour sur le terrain, en affirmant « Ronaldinho fera un événement marketing avec nous, mais il ne jouera pas pour Ravenna en Serie C la saison prochaine. Aussi parce qu’il a 46 ans, j’aimerais qu’il puisse encore jouer ». Mais le président Ignazio Cipriani a ensuite pris le contre-pied de cette position, en promettant « Il jouera avec un objectif clair et romantique : essayer de marquer son dernier but en carrière ».

Puis l’entraîneur Andrea Mandorlini, qui avait d’abord évoqué une entrée en seconde période, a tranché vendredi en conférence de presse, en déclarant « Il jouera dès le début et nous évaluerons ensemble la durée. Il jouera parmi les trois attaquants et nous nous adapterons à lui ». Ainsi, il a parlé d’une trentaine de minutes, sans fixer de limite stricte.

Le 300e but en ligne de mire

Désormais, Ronaldinho affiche 299 buts en carrière, club et sélection confondus. Dès son arrivée en Italie en août, il avait lui-même évoqué ce chiffre, en disant « Comme vous pouvez le voir, je suis en forme, je me sens bien. Si je pouvais marquer mon 300e but, ce serait encore plus beau ». Puis, à la veille du match, il a insisté sur le collectif et sur ses supporters, en ajoutant « Je veux rendre heureux les habitants de Ravenna, à cause de la passion qu’ils ont. Je suis content parce qu’après si longtemps, je peux revenir sur le terrain. J’aime l’idée de pouvoir apporter de la joie à ces nouveaux supporters ».

Ancien joueur de Barcelone, du Paris Saint-Germain et de l’AC Milan, Ronaldinho est champion du monde 2002 et Ballon d’Or 2005. Cependant, il n’avait plus disputé de match officiel depuis son passage à Fluminense en 2015, et sa retraite a été officialisée en 2018. Il portera le numéro 10.

Pour Ravenna, l’enjeu dépasse le symbole. Ainsi, le club est deuxième du groupe B, avec 25 buts marqués et 8 encaissés en 13 journées, et il n’a plus évolué en Serie B depuis 2008. Ensuite, le stade a ajouté une tribune provisoire d’environ 1 800 places pour accueillir plus de 6 000 spectateurs. Enfin, la chaîne Sky Sport diffuse la rencontre avec une caméra consacrée uniquement à Ronaldinho.