Bénin : deux présumés cambrioleurs arrêtés après avoir été reconnus par leur victime à Parakou

Deux hommes soupçonnés d’un cambriolage ont été arrêtés vendredi 2 octobre 2026 dans le quartier Gah, à Parakou, au nord du Bénin. Des habitants avaient déjà retenu les deux hommes lorsque les policiers sont arrivés, à côté de la Pharmacie Trois Banques.

Un commerçant identifie ses présumés cambrioleurs

Selon Fraternité FM, le propriétaire du magasin aurait repéré deux hommes dans la rue et fait le lien avec le vol subi chez lui. Les images de sa caméra, conservées depuis les faits, auraient confirmé ses soupçons. Il aurait alors crié pour prévenir les gens autour de lui.

Le cambriolage ciblait une boutique du quartier Zongo, il y a quelques semaines. Les forces de l’ordre ont pris en charge les deux suspects et les ont conduits dans leurs locaux, dans le cadre des investigations. Leur implication dans les faits reste à établir par l’enquête.